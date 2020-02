Changez le port de «Devil May Cry 3 Special Edition» pour proposer le mode coopératif local en mode «Bloody Palace»

Capcom a révélé le dernier goodie pour le prochain port Switch de Devil May Cry 3 édition spéciale sous la forme d’un gameplay coopératif local au mode “Bloody Palace” du jeu. Le producteur de Capcom, Matt Walker, a de nouveau consulté Twitter pour publier la nouvelle.

«Bloody Palace possède désormais une coopérative locale», a expliqué Walker. “Alors maintenant, vous pourrez jouer en tant que Dante et Vergil – deux joueurs – c’est un peu comme si vous aviez joué à Devil May Cry 3 Special Edition auparavant dans le style sosie. Il y avait un œuf de Pâques caché où vous pouvez prendre un deuxième contrôleur et jouer comme, fondamentalement, deux joueurs. “

“Avec celui-ci, ce n’est pas un sosie, c’est en fait Dante et Vergil séparément. Et vous pourrez utiliser n’importe quelle combinaison différente de Joy-Cons simples ou doubles Joy-Cons, ou de contrôleurs Pro… Vous allez pouvoir y accéder après avoir joué la mission d’introduction du jeu. Vous pourrez sélectionner la coopérative Bloody Palace et vous pourrez sélectionner différentes données de sauvegarde pour Dante et Vergil. Vous pourrez également avoir différentes options de personnalisation du contrôleur pour la configuration du contrôleur pour chaque joueur. “

Capcom s’est également tourné vers Twitch pour montrer le gameplay coopératif. Vous pouvez récupérer Devil May Cry 3 Special Edition via le Nintendo eShop le 20 février.

Le moment est venu… pour la révélation du dernier ajout à #DevilMayCry 3 Special Edition pour #NintendoSwitch! Voici à nouveau le producteur Matt Walker (@retrootoko) avec les nouvelles: pic.twitter.com/Qj16uVW1oO

– Devil May Cry (@DevilMayCry) 13 février 2020