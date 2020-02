Channing Tatum est-il toujours le premier choix?

Il y a longtemps, lorsque les multivers et les vers d’araignée et d’autres mondes comiques interconnectés n’étaient que balbutiants (il n’y a peut-être pas si longtemps), un film Gambit était censé frapper le grand écran – un épisode en solo avec le mutant du cartonnage. avec Channing Tatum dans le rôle-titre. Cependant, une série d’événements malheureux ont laissé ce film dans sa poussière. Pourtant, même s’il semblait que Gambit ne recevrait jamais sa chance sous les projecteurs, de nouveaux rapports d’initiés suggèrent qu’un film Gambit pourrait être de retour sur la bonne voie.

Alors, quelles informations existent déjà sur le film Gambit? Channing Tatum est-il toujours à l’affût du rôle principal et, sinon, quels autres acteurs sont en pourparlers pour jouer le mutant bien-aimé? Décomposons les informations privilégiées.

“Gambit” serait de retour sur la bonne voie

En 2017, Channing Tatum a frappé la scène Comic-Con à San Diego pour dire aux fans qu’il jouerait au Gambit. Alors qu’il prenait des photos avec Hugh Jackman et Ryan Reynolds, tout était certain, comme le note We Got This Covered (WGTC). Mais tous les plans ont rapidement échoué. Tatum a quitté le projet lorsque le film n’a pas pu trouver de réalisateur, et lorsque Disney et Fox ont fusionné, tout espoir pour ce film a diminué. Cependant, il semble que Gambit ait ré-entamé des conversations, et le film est peut-être déjà à ses débuts.

Le WGTC a récemment rapporté – en s’appuyant sur les mêmes sources qui savaient que She-Hulk venait à Disney + et Green Lantern à HBO max, avant l’une ou l’autre annonce officielle – que Marvel aime le script actuel qui existe pour Gambit, et le studio espère le transformer en film plus tôt que tard.

Alors, Channing Tatum va-t-il intervenir? Cela fait plus de trois ans qu’il était initialement prévu pour le rôle. Le studio voudra-t-il l’homme derrière Magic Mike, ou Kevin Feige and Co. choisira-t-il d’aller dans une direction différente?

Le personnage principal sera probablement refondu dans le MCU

Alors que de nombreux fans étaient ravis de voir Channing Tatum dépeindre l’un des mutants les plus aimés – celui qui possède un charme sournois et séduisant – il semble que ceux de Marvel ne le voient pas exercer les capacités de Gambit.

Le WGTC a rapporté que le studio allait refondre le rôle principal, mais ramènerait Gore Verbinski à la tête du projet – l’un des réalisateurs d’origine lié au film à l’époque. Verbinski est connu pour son travail sur A Cure for Wellness, Rango, The Lone Ranger (2013), The Ring et Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl. En d’autres termes, il est à l’aise de travailler dans le domaine de l’action et il possède une expérience considérable dans la réalisation de films à gros budget, à laquelle Marvel Studios est devenu intimement lié.

Bien que le fait que le réalisateur soit initialement lié au projet sera un bel avantage, voir le retour de Tatum aurait ravi beaucoup de ceux qui étaient satisfaits du casting initial; il sera intéressant de voir qui choisit Marvel à la place. Harris Dickinson serait l’un des noms figurant sur la liste restreinte du studio; Il est connu pour avoir joué dans Beach Rats, The Darkest Minds, Maleficient: Mistress of Evil, et plus encore.