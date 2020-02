Chaos Walking Movie Date de sortie prévue pour janvier 2021 / Film

La dernière fois que nous avons entendu parler Marche du chaos avec Tom Holland et Daisy Ridley était en avril dernier. L’adaptation du roman de Patrick Ness, The Knife of Never Letting Go, a été «jugée irréalisable», et des millions allaient être dépensés pour des reportages pour le film du réalisateur Edge of Tomorrow. Doug Liman. Le film devait arriver dans le courant de cette année, car seulement trois semaines de reprises ont été nécessaires pour réparer le film, mais Lionsgate a maintenant fixé une date de sortie pour Janvier 2021, à près d’un an.

Lionsgate a envoyé un communiqué de presse avec la date de sortie officielle du film Chaos Walking 22 janvier 2021. C’est un peu inquiétant, car janvier est généralement considéré comme un dépotoir pour les films qui sont largement considérés comme mauvais. Il y a des exceptions, bien sûr, mais cela n’augure rien de bon pour le film, d’autant plus qu’il a déjà été repoussé de manière significative auparavant.

Si vous n’avez jamais entendu parler de Chaos Walking ou de la série de livres qui l’a inspiré, voici un synopsis du premier livre:

“De l’écrivain primé Carnegie Patrick Ness vient l’histoire de Todd Hewitt qui vit sur la planète lointaine du Nouveau Monde – un nouvel espoir pour l’humanité jusqu’à ce qu’il soit frappé par” The Noise “, un virus qui inflige des visions immersives de chacune de ses pensées. La cacophonie rend beaucoup de fous jusqu’à ce que Todd soit forcé de quitter sa maison et tous ceux qu’il aime. Il fait une découverte cachée et silencieuse: il y a une fille nommée Viola, qui peut être la clé pour déverrouiller les nombreux secrets du Nouveau Monde. Ensemble, les deux compagnons improbables sont contraints à une aventure à l’articulation blanche sur une planète inexplorée – essayant de s’échapper et de se cacher dans un environnement où toutes les pensées sont entendues, tous les mouvements sont vus – alors qu’ils découvrent tous deux la vérité sur la vie qu’ils ont laissée derrière et le monde spectaculaire qu’ils ont appris à appeler chez eux. »

Cela ressemble à une prémisse intrigante, mais avec un chemin si difficile vers le grand écran, nous sommes certainement préoccupés par la façon dont tout cela se déroulera. Espérons que les nombreuses prises de vues puissent résoudre tous les problèmes rencontrés avec le film, et ce sera quelque chose que les fans des livres et les amateurs de science-fiction pourront attendre en 2021.

Chaos Walking met également en vedette Cynthia Erivo, Mads Mikkelsen, David Oyelowo, Demián Bichir, et Nick Jonas.

