Chapitre 126 de Attack on Titan: Meetings and reunions

On pouvait déjà lire le chapitre 126 d’Attack on Titan et il est plein de rencontres, de retrouvailles, de moments pénibles et d’explications qui étaient nécessaires. Shingeki no Kyojin est sur le point de se terminer et il semble qu’il y aura des alliances inattendues pour tenter de sauver le monde.

On leur rappelle que les spoilers en gros arrivent, de sorte que plus tard, il n’y a pas de plaintes. Merci pour votre attention.

Dans le chapitre précédent du manga Attack on Titan, enfin Nous savions ce qui était arrivé à l’un des personnages préférés du fandom: Levi. Le capitaine du Survey Corps a été assez maltraité après sa tentative d’arrêter Zeke, mais grâce à Hange, il est toujours en vie.

Après avoir récupéré suffisamment, il se présente à Theo et Pieck, qui lui demandent une raison de ne pas lui tirer dessus. Levi leur dit qu’ils ont un accord à leur offrir: collaborer pour mettre fin à Zeke. Bien qu’ils ne sachent pas où il se trouve (ils ne sont pas les seuls), il semble qu’il ait été suffisamment persuasif pour les convaincre. C’est bon de vous revoir sur Attack on Titan, Levi!

Alors que les Titans traînent toujours dans le monde, avec nos protagonistes incapables de dormir, nous voyons Connie avec Falco. On sait enfin ce qu’il veut faire avec le nouveau Titan of the Jaw, et ce n’est pas qu’il se brosse les dents de sa mère. Comme vous vous en souviendrez, La mère de Connie est devenue titane, donc son fils a désespérément cherché comment inverser la situation en un être humain. Son plan est de manger Falco. Pour que?

Cependant, Armin et Gabi, l’idole des masses (je plaisante), roulent à toute vitesse pour l’arrêter. Armin essaie de parler à Connie, mais incapable de le convaincre, il décide d’être la nourriture de sa mère. Armin et son esprit martyr. Mais Connie ne le permet pas et l’empêche de devenir un aliment pour les titans.

Enfin, il semble comprendre que sa recherche est inutile et que sa mère ne sera plus jamais comme lui. Il accepte ensuite d’utiliser ses compétences pour aider les personnes en difficulté. Et dans ce monde d’Attack on Titan, beaucoup de gens sont en difficulté.

Au fait, nous savons déjà qui a volé l’écharpe d’Eren. C’était Louise, qui, comme vous vous en souviendrez, admire Mikasa parce qu’il lui a sauvé la vie et est yeagerist. Il l’a fait pour que Mikasa vienne la voir, car elle est gravement blessée, elle ne pourra donc pas voir le monde qu’Eren créera. Il raconte donc à l’amie d’enfance de la mineure Yaeger qu’il lui a parlé d’elle. Mikasa lui dit qu’Eren lui a demandé de jeter l’écharpe, mais, malgré cela, Mikasa la veut avec elle. Il l’enlève donc à Louise, qui lui dit que cela ne le dérange pas d’être si blessé, car il s’est consacré à Mikasa de tout son cœur. Attaquez le moment cruel et triste de Titan.

La scène suivante que nous voyons est celle des Yeagerists, qui, comme de bons fans, commencent à exercer un contrôle absolu et total sur les Eldiens et les Mayerliens. Après une scène dans laquelle on voit Annie décider d’aller retrouver son père seule, les partisans d’Eren cherchent à exécuter deux opposants aux Eldiens, pour avoir soutenu Zeke dans son plan d’euthanasie. Quand il semble que Jean va les tuer, il tire délibérément ailleurs.

À ce moment-là apparaît le Freighter Titan, Pieck, et dévore plusieurs personnes, dont Jean. Il s’avère que c’est le plan que Levi a conçu: une alliance entre Eldiens et Mayerliens pour sauver le monde, parmi lesquels Armin, Connie, Falco, Gabi, Mikasa, Annie … Vont-ils réussir?

Mikasa sera qui fera comprendre à Eren?

Zeke, où es-tu?

Quel plan est venu à Levi pour sauver le monde?

Seront-ils capables d’arrêter Eren?

Le chapitre était plus excitant que le précédent, car il est toujours bon de voir Levi, mais nous espérons que les chapitres suivants retrouveront du rythme et de l’adrénaline.

