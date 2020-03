Chapitre 127 de Attack on Titan: Le calme avant la tempête

Enfin, le chapitre 127 du manga Attack on Titan est ici. Tout semble indiquer que nous nous dirigeons vers la bataille épique qui, nous l’espérons, répondra aux attentes, car ce fut un long prélude.

Nous recommandons également: Chapitre 126 de Attack on Titan: Meetings and reunions

L’avertissement traditionnel que les spoilers en ont marre, etc.

Le chapitre 127 du manga Attack on Titan, intitulé The Night of the End, commence par Jean imaginant à quoi ressemblerait sa vie s’il n’avait pas répondu à la demande de Hange et rejoint la résistance qui cherche à arrêter Eren. . Vous savez, donc vous ne vous retrouvez pas avec tout le monde et tout.

Hange explique à Jean et Mikasa que le plan dépend du nombre d’alliés qu’ils obtiennent. Jean proteste, disant qu’à la fin les habitants de l’île seront toujours persécutés et voulaient être anéantis. Mais Hange répond qu’il n’y a aucune raison de tuer tout le monde, qu’elle a consacré sa vie à rechercher la liberté de l’humanité. Rappelez-vous tous ceux qui sont morts au cours de l’histoire sanglante d’Attack on Titan et dit qu’il veut juste que l’île soit libre et arrête le massacre.

Dans le panneau suivant, nous avons le nouveau groupe d’alliés: Mayerians et Eldians vivant ensemble pendant qu’ils attendent que Hange finisse de préparer le dîner pour tout le monde.

La chose étrange du moment n’est pas passée inaperçue aux personnes présentes, qui se rendent compte qu’elles partageront le pain avec les personnes qui voulaient tuer. Comment pourrait-il en être autrement, le discours devient une discussion très animée. Surtout quand Jean rappelle aux Mayerliens qu’ils se sont battus pour survivre puisque ce sont eux qui les ont confinés à Paradis Island.

Lorsque Jean et Magath entament le débat sur qui était le premier à blâmer, Hange les interrompt pour leur dire qu’ils ne peuvent pas continuer à être des “démons ignorants”, et cela semble apaiser la situation …

Jusqu’à ce qu’Annie les interroge sur la possibilité de tuer Eren. Mikasa dit que ce n’est pas le seul moyen de l’arrêter, mais Leonhart, à juste titre, dit que s’ils ne peuvent pas lui parler pour le convaincre, la seule option est de le mettre fin. Ses amis eldiens n’essaieront-ils pas de le protéger? Mikasa ne donnerait-il pas sa vie pour éviter d’être blessé? Et quand il semble qu’ils vont se battre, Annie dit que pour le moment, ce n’est pas nécessaire. Seulement s’ils échouent à le convaincre, alors ils se battront.

Pendant le dîner, le plan ou une partie du plan est expliqué. Ils utiliseront un avion avec l’aimable autorisation de l’Azumabito pour s’approcher du Titan fondateur. Le problème est qu’ils ne savent pas où c’est, mais c’est à ça que sert Yelena.

Cependant, avant de coopérer, nous connaissons un peu son contexte. Yelena méprise d’être de Mayerley, c’est pourquoi elle a changé son apparence et Zeke lui a donné l’espoir de sauver le monde.

Yelena dit que sauver le monde est un grand idéal, mais leur rappelle ce qui a été le passé entre Mayerians et Eldians. Passez en revue tous ceux qui ont tué les personnes présentes et quand il mentionne Marco, Annie et Reiner, dites-lui pourquoi et comment ils l’ont tué. Jean demande ses derniers mots: “Nous n’avons pas encore parlé.” Réfléchissez que s’ils avaient parlé auparavant, peut-être que les choses entre les deux factions seraient différentes.

Reiner, en proie à la culpabilité, s’excuse sans arrêt, ce qui fait perdre patience à Jean et le bat. Gaby se met en travers et supplie Jean de les aider à arrêter Eren. Jean finit par se perdre dans la forêt et tout le monde pense qu’il les a abandonnés.

Mais ce n’est pas comme ça. Jean emmène le voyage avec eux au port où se trouve l’avion Azumabito, bien qu’il dise à Reiner qu’il ne s’excusera jamais. Cela devient un drame mineur quand ils apprennent que le port a été pris par la faction Yaeger. Ils ont réalisé leurs plans (Floch perspicace) et vont essayer de les arrêter.

Doutes qu’il nous reste:

Où est Zeke?

Verrons-nous enfin une action après plusieurs chapitres?

Pourquoi ne pas recruter l’Histoire pour convaincre Eren?

Comment arriveront-ils à Eren?

Par rapport au chapitre 126, ce nouvel épisode du manga Attack on Titan est une amélioration. J’espère qu’il reprendra le rythme et le niveau que l’histoire de Hajime Isayama a eu

.