Chaque artiste en tête d’affiche Coachella 2020 se produira-t-il aux dates d’octobre?

En tant que l’un des plus grands festivals de musique au monde, Coachella a depuis été touché par la flambée de cas de coronavirus en Californie. Plus tôt cette année, l’événement a reporté leurs dates d’avril 2020, repoussant les deux week-ends jusqu’en octobre. Voici ce que nous savons de la programmation de ces nouvelles dates Coachella.

Chanteuse Lana Del Rey se produit pendant le festival de musique et d’arts de Coachella Valley 2014 | C Flanigan / FilmMagic

En raison de l’épidémie de coronavirus, Coachella 2020 a été reportée à octobre

Cette nouvelle décennie apporte de nombreux événements en direct pour les mélomanes du monde entier. Cependant, en raison de la recrudescence des cas de coronavirus, certains festivals et concerts font preuve de prudence. Cela comprend le Festival de musique et d’arts Coachella 2020, qui a lieu chaque année à Indio, en Californie.

Bien qu’il ait été initialement prévu pour avril, le festival a été repoussé jusqu’en octobre 2020. Ce sera la première fois que Coachella aura lieu à l’automne, dans l’espoir de maintenir les participants (et les artistes) en sécurité pendant la pandémie mondiale.

“Sous la direction du comté de Riverside et des autorités sanitaires locales, nous devons malheureusement confirmer le report de la date de Coachella et de Stagecoach en raison des préoccupations liées à COVID-19”, a expliqué Coachella sur leur site Web. «Bien que cette décision intervienne à un moment d’incertitude universelle, nous prenons très au sérieux la sécurité et la santé de nos clients, de notre personnel et de la communauté. Nous exhortons tout le monde à suivre les lignes directrices et les protocoles proposés par les responsables de la santé publique. »

Les festivaliers au Coachella Music and Arts Festival | Timothy Norris / . pour Coachella

Tous les artistes n’ont pas confirmé leur retour au festival

La programmation de ces nouvelles dates n’a pas été confirmée par Coachella, bien que Festickets déclare que “la programmation de Coachella 2020 restera largement intacte pour les nouvelles dates d’octobre avec seulement quelques changements.” Depuis, certains artistes se sont manifestés, partageant s’ils pouvaient se produire en octobre, notamment le compositeur Danny Elfman.

La programmation originale de Coachella 2020 comprenait Charli XCX, Rex Orange County, Megan Thee Stallion, Lana Del Rey, FKA Twigs et Calvin Haris. Les têtes d’affiche pour avril étaient Rage Against the Machine, Travis Scott et Frank Ocean, vendredi, samedi et dimanche respectivement. Certains participants prévoient des changements mineurs à la programmation, bien que les têtes d’affiche resteront probablement les mêmes.

Quand aura lieu Coachella 2020?

À partir de mars 2020, les nouvelles dates pour Coachella sont les 9, 10 et 11 octobre et les 16, 17 et 18 octobre 2020. Tous les billets achetés pour les dates d’avril 2020 seront honorés pendant le festival d’automne. Vraisemblablement, plus d’informations concernant les dates de Coachella en octobre et les artistes lors de cet événement seront annoncées dans les mois à venir.

Ce n’est pas le premier événement en direct impacté par la flambée de coronavirus aux États-Unis et à l’étranger. Des groupes comme Pearl Jam et The 1975 ont reporté leur tournée en Amérique du Nord. Le groupe K-pop, BTS, a annulé leurs dates de tournée sud-coréenne.

Le festival de musique South by Southwest 2020 a annulé ses événements en direct avant Coachella, en raison de la grande foule, tout comme le Ultra Music Festival de Miami. Certains fans attendent une annonce du Governors Ball Music Festival de New York, qui aura lieu en juin 2020.

Pour en savoir plus sur Coachella, visitez leur site Web.