Chaque émission à la télévision, Netflix et plus qui se termine cette année – .

Toutes les bonnes choses ont une fin. Et toutes les mauvaises choses doivent cesser encore plus tôt.

2020 marque la fin de la route pour une tonne de séries de grande envergure sur les services de télévision et de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, et plus encore. En fait, il y a tellement de spectacles dont la fin est confirmée cette année que nous avons décidé de les rassembler afin que vous puissiez voir la liste complète en un seul endroit. Au moment d’écrire ces lignes, des dizaines de spectacles ont été annulés à la suite d’une dernière saison qui devrait être diffusée en 2020. Certains sont des spectacles populaires qui ont toujours du succès mais qui ont pris fin naturellement, comme The Good Place et Bojack Horseman. D’autres ne pouvaient tout simplement pas rassembler assez de vapeur pour continuer, comme Spinning Out de Netflix et Sweetbitter sur Starz. Et quelques séries qui se terminent cette année sont des émissions de longue durée qui n’ont tout simplement nulle part où aller, comme The CW’s Supernatural et CBS’s Criminal Minds, qui seront tous deux supprimés après leurs quinzièmes saisons en 2020. Ce sont quelques-unes des 43 séries télévisées différentes qui devraient se terminer cette année.

Quand j’ai fini de regarder Ray Donovan saison 6 au début de l’année dernière, je me suis dit à quel point c’était génial que la série prenne fin naturellement. J’étais un peu déconcerté quand j’ai appris qu’il y aurait en fait une septième saison de l’émission, mais cela a fini par être assez solide en dehors de quelques intrigues déroutantes. J’étais impatient de voir où les choses se passeraient dans la saison 8, mais Showtime a décidé de ne pas renouveler la série pour d’autres saisons. Bummer.

Il y a beaucoup plus d’histoires comme celle-là parmi les nombreuses annulations d’émissions de télévision de 2020, mais il y a aussi beaucoup d’émissions dont nous sommes heureux de terminer. Nous avons déjà mentionné The Good Place, qui s’est parfaitement terminé si vous nous le demandez. Better Call Saul est une autre émission à succès qui ne pourrait pas aller beaucoup plus loin sans se ruiner, et des émissions comme Modern Family et Shameless sont deux autres exemples qui se termineront en 2020.

Bien sûr, il y a toujours une chance que certains de vos favoris reviennent même après avoir été annulés cette année. Il va sans dire que c’est un long terme, mais plusieurs émissions qui se terminent en 2020 sont en fait des séries qui avaient été annulées dans le passé mais qui sont ensuite revenues. Les exemples incluent Will & Grace et Veronica Mars, qui a un culte suivant qui n’est apparemment pas assez grand pour que Hulu continue.

Sans plus tarder, vous trouverez la liste complète des annulations de 2020 ci-dessous ainsi que la saison finale et le réseau de chaque émission.

13 raisons pour lesquelles: saison 3 (Netflix)

The 100: saison 7 (The CW)

Anne With an E: saison 3 (Netflix)

Flèche: saison 8 (The CW)

Better Call Saul: saison 6 (AMC)

Bojack Horseman: saison 6 (Netflix)

Bosch: saison 7 (Amazon)

Claws: saison 4 (TNT)

Corporate: saison 3 (Comedy Central)

Criminal Minds: saison 15 (CBS)

The Crown: saison 5 (Netflix)

Dark: saison 3 (Netflix)

Dear White People: saison 4 (Netflix)

Empire: saison 6 (Fox)

Fresh Off the Boat: saison 6 (ABC)

Fuller House: saison 5 (Netflix)

Future Man: saison 3 (Hulu)

GLOW: saison 4 (Netflix)

Goliath: saison 4 (Amazon)

The Good Place: saison 4 (NBC)

Grace et Frankie: saison 7 (Netflix)

Homeland: saison 8 (Showtime)

How to Get Away With Murder: saison 6 (ABC)

If Loving You Is Wrong: season 5 (OWN)

Insatiable: saison 2 (Netflix)

Lucifer: saison 5 (Netflix)

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D .: saison 7 (ABC)

Modern Family: saison 11 (ABC)

Puissance: saison 6 (Starz)

Ray Donovan: saison 7 (Showtime)

Schitt’s Creek: Saison 6 (Pop)

Shameless: saison 11 (Showtime)

Bande originale: saison 1 (Netflix)

Spinning Out: saison 1 (Netflix)

Désolé pour votre perte: saison 2 (Facebook)

Star Wars: The Clone Wars: saison 7 (Disney +)

Strike Back: saison 7 (Cinemax)

Supernatural: saison 15 (The CW)

Sweetbitter: saison 2 (Starz)

Van Helsing: saison 5 (Syfy)

Veronica Mars: saison 4 (Hulu)

Will & Grace: saison 11 (NBC)

You Me Her: saison 5 (Audience)

Que devriez-vous regarder maintenant que certaines de vos émissions préférées se terminent? Ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu’il vous faut. Il y a beaucoup de nouvelles émissions Netflix en première au cours du mois de mars, et n’oubliez pas les deux nouveaux services de streaming dont nous vous avons parlé récemment. L’un vous permet de diffuser gratuitement des films et des émissions de télévision populaires et l’autre vous permet de regarder gratuitement des chaînes de télévision en direct.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

