Chaque émission originale de Netflix annulée en 2020

Netflix a une énorme quantité de nouvelles émissions et de retours en constante évolution, mais tous ne survivent pas pendant plusieurs saisons. Ici, nous allons documenter chaque original Netflix qui a été annulé en 2020.

Nous avons précédemment effectué le suivi des annulations dans une liste principale, mais étant donné que cette liste est assez longue (et le fait que nous n’avons pas mis à jour jusqu’en 2019), nous avons décidé de documenter maintenant tous les suppressions de 2020 dans cette liste permanente.

Seuls les spectacles annulés seront inclus ici. Les titres comme Bojack Horsemen qui se sont terminés par une dernière saison ne seront pas comptés.

Cette liste a été mise à jour le 7 mars 2020.

La liste sera d’abord triée par la dernière annulation Netflix.

AJ et la reine

Date d’annulation: 6 mars

La série dramatique avec RuPaul qui se trouve traditionnellement dans les émissions de talents non scénarisées a vu la fin de la route environ un mois après ses débuts sur Netflix.

Il est probable que la cause principale de l’annulation soit le très petit nombre de téléspectateurs et les critiques tièdes des critiques et du public.

Fin de la route pour «AJ et la reine» @Netflix a décidé de ne pas prolonger notre road trip à travers l’Amérique. Merci pour tout l’amour et le soutien. Nous sommes tellement fiers du travail. @mizzizzyg @mlwooley @tiacarrere @joshsegarra @katerinavictoria @mwilkas #AJandTheQueen pic.twitter.com/0W50sTW4kU

– RuPaul (@RuPaul) 6 mars 2020

Spinning Out

Nombre de saisons: 1

Date d’annulation: 3 février

Malgré quelques bonnes critiques et une presse positive concernant en particulier la façon dont il aborde la santé mentale, Netflix a choisi de ne pas aller de l’avant avec le drame du patinage artistique.

Comment deviner pourquoi il a été annulé? Pas assez de gens ont commencé à regarder et ceux qui l’ont fait, n’ont pas regardé tout le long. Malheureusement, la série a probablement été éclipsée par l’éducation sexuelle qui a dominé le

Vous pouvez en savoir plus sur l’annulation et ce que nous voulions voir de la deuxième saison de Spinning Out ici.

Bande sonore

Nombre de saisons: 1

Date d’annulation: 31 janvier

Seuls 10 épisodes de Soundtrack seront produits, Netflix décidant de ne pas poursuivre avec une autre saison. Probablement mis en concurrence avec le propre drame musical de Disney, Soundtrack n’a pas réussi à trouver un accord.

Il a suivi un groupe d’artistes désespérés alors qu’ils naviguaient dans le monde de la musique de Los Angeles.

Les critiques étaient mitigées pour la série, mais le buzz qui l’entourait faisait cruellement défaut. Un drame musical peut-il survivre à la télévision pour des adultes qui ne sont pas Glee? Malheureusement, il semble que cela ne se produira pas.

Marianne

Nombre de saisons: 1

Date d’annulation: 21 janvier

Le même jour, Netflix a annoncé un tas de nouvelles productions françaises, il a également discrètement supprimé certaines de celles qui sont déjà arrivées. Cela comprend l’horreur bien considérée et horrible appelée Marianne.

Les hommages de la série peuvent être trouvés dans nos nouvelles d’annulation pour l’émission, mais en fin de compte, il est triste que Netflix ne juge pas que cette série se poursuive.

Mortel

Nombre de saisons: 1

Date annulée: 21 janvier

Le même jour, nous avons appris l’annulation de Marianne, nous avons également appris que la série française Mortel ne reviendrait pas pour une deuxième saison sur Netflix.

La série de science-fiction d’horreur était généralement appréciée par le public, mais son plus gros problème était de trouver un public. Les six épisodes disponibles sur Netflix seront désormais les derniers à être produits.

Osmose

Nombre de saisons: 1

Date annulée: 21 janvier

C’est vrai, trois séries françaises ont été mises en conserve le même jour, celle-ci étant l’excellente série de science-fiction Osmosis.

Celui-ci a fait face à des critiques légèrement plus dures, en particulier de la part de critiques originaires de France, la série de science-fiction s’est déroulée dans un avenir proche où une application de rencontres exploite votre cerveau pour trouver des données qui vous correspondent avec votre âme sœur.