Chaque épisode “Metalocalypse” est diffusé gratuitement sur Adult Swim!

Dethklok a conquis le monde…

Adult Swim nous aide à traverser ces moments difficiles en réalisant chaque épisode de «Metalocalypse» disponible GRATUITEMENT sur adultswim.com. En plus des quatre saisons, ils ont également rendu disponible le film Klok Opera.

Le programme télévisé animé était centré sur le groupe de death metal mélodique plus grand que nature Dethklok et leurs membres fictifs Nathan Explosion, Skwisgaar Skwigelf, Pickles, William Murderface et Toki Wartooth. (Wiki)

La série a été créée par Brendon Small et Tommy Blacha, et elle a été créée le 6 août 2006 et s’est terminée par une spéciale d’une heure, «Metalocalypse: The Doomstar Requiem», le 27 octobre 2013. Comme le note Wiki, la musique, écrite par le guitariste / créateur Brendon Small, a été créditée au groupe et présenté dans la plupart des épisodes.

«Metalocalypse» imagine un monde dans lequel Dethklok est le plus grand groupe de la planète – si populaire en fait qu’il contrôle la montée et la chute de l’économie. Le spectacle est tout simplement brutal, laissant du sang et des tripes éclaboussées sur l’écran alors que le groupe chante sur leurs produits préférés, y compris Duncan Hills Coffee…

