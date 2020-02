Chaque épisode sur le thème de la “Saint Valentin” des “Simpsons”

Avec la Saint-Valentin à nos portes, si vous voulez vous mettre dans l’ambiance en rattrapant certains épisodes de “The Simpsons”, nous avons une liste composée de tous les épisodes sur le thème de la “Saint-Valentin” disponibles sur Disney +.

Saison 4, épisode 15 – «J’aime Lisa» – Lisa éprouve de la pitié pour Ralph, un camarade de classe ringard, et lui donne une carte le jour de la Saint-Valentin. Mais à son horreur, Ralph développe un béguin pour elle.

Saison 10, épisode 14 – «Je suis avec Cupidon» – Apu donne à sa femme des surprises pour la Saint-Valentin… faisant ressembler les hommes de Springfield à des patins de luxe.

Saison 14, épisode 15 – «C.E. D’oh – Le jour de la Saint-Valentin … quand Homer suit un cours universitaire sur la façon de réussir dans le monde des affaires, il devient le propriétaire de la centrale nucléaire et licencie M. Burns … seulement pour se rendre compte que faire fonctionner la centrale signifie être loin de sa famille.

Saison 18, épisode 9 – «Kill Gil, Volumes I & II» – Pendant les vacances de Noël, Marge tente de rassembler les moyens de virer Gil sur sa chance. Le jour de la Saint-Valentin, Gil interrompt Homer et Marge alors qu’ils partagent un intermède romantique.

Saison 19, épisode 12 – «Love, Springfieldian Style» – Lorsque Homer et Marge sont pris au piège dans un tunnel d’amour, trois histoires de la Saint-Valentin se déroulent: Bonnie et Clyde se volent le cœur; un décollage de Lady and the Tramp dépeint Homère comme un chien mort, et les rockeurs punk Lisa et Nelson deviennent accro aux bonbons.

Saison 22, épisode 13 – «Le bleu et le gris» – Incapable d’obtenir une date pour la Saint-Valentin, Moe demande à Homer d’agir comme son «ailier» et de l’aider à attirer les femmes; et Marge a toute sa chevelure teinte en gris après avoir découvert ses premiers cheveux gris.

Saison 23, épisode 13 – «La fille se lève aussi» – À l’approche de la Saint-Valentin, Marge s’inquiète lorsque Lisa trouve un petit ami; Bart et Millhouse se sont lancés dans une mission de «démantèlement des mythes» à Springfield Elementary.

Saison 25, épisode 11 – «Les spécifications et la ville» – M. Burns donne des lunettes de haute technologie à tous ses employés afin de les espionner. Homer aime la réalité améliorée de son nouveau gadget – c’est-à-dire jusqu’à ce que Marge les essaie et qu’il découvre qu’elle voit un conseiller matrimonial. Pendant ce temps, Bart prend position contre l’achat d’une carte de Saint Valentin pour Nelson, bien qu’il en achète une pour tous les autres enfants de la classe, et Nelson lui adresse un ultimatum: trouvez-lui le meilleur cadeau de Saint Valentin de tous les temps ou alimentez le taille-crayon électrique de la classe.

Saison 27, épisode 13 – «L’amour est dans le N2-02-Ar-Co2-Ne-He-CH4» – Le professeur solitaire Fink utilise la science pour se transformer en un homme que les femmes trouvent attrayant. Puis, submergé par l’attention, il invente un algorithme pour jumeler parfaitement les hommes et les femmes solitaires de Springfield, réalisant que l’exploration scientifique est son véritable amour. Pendant ce temps, Marge, Bart et Lisa visitent Grampa pour la Saint-Valentin et tentent de sauver les vieux d’une hallucination provoquée par la drogue qui leur permet de revivre leurs plus beaux souvenirs.

Allez-vous regarder «Les Simpsons» cette Saint-Valentin?

