Chaque film à venir à Disney + en mars 2020

Tous les films détenus et créés par Disney n’étaient pas disponibles sur leur service d’abonnement à sa date de lancement. Certains films originaux de Disney +, des sorties en salles de Disney en direct et même des films favoris de 21st Century Fox sont disponibles pour une frénésie sur cette plateforme de streaming à partir de mars.

Du film récompensé par l’Académie Marvel Black Panther à Ice Age en passant par Stargirl, voici les films à venir sur la plateforme de streaming de Disney, Disney +, en mars.

Eddie Murphy de «Doctor Dolittle», 1998 | 20th Century-Fox / .

Le 1er mars, les débuts de «Doctor Dolittle 2» et «Ice Age» sur Disney +

Le premier jour de mars, Disney ajoute deux films déjà sortis à sa plateforme. L’un d’eux est Doctor Dolittle 2, la comédie avec Eddie Murphy. (Disney a déjà créé une version plus récente de cette histoire, intitulée Dolittle, mettant en vedette Robert Downey Jr. qui devrait faire ses débuts sur cette plateforme de streaming dans les mois à venir.)

Grâce à leur fusion avec 21st Century Fox (également connu sous le nom de 20th Century Fox), le film d’animation Ice Age rejoint Disney +. Ce film raconte l’histoire d’un mammouth qui finit par s’occuper d’un bébé humain.

4 mars, «Black Panther»

Black Panther, avec les acteurs Chadwick Boseman, Lupita Nyong’o et Michael B. Jordan, a été présenté en première dans les salles de cinéma en 2018. Depuis sa première en salles, Netflix a ajouté ce film Marvel à sa bibliothèque. Maintenant, il passe à Disney +, où d’autres films de super-héros comme Avengers: Infinity War et Avengers: Guerre civile sont également disponibles pour regarder les frénésie.

5 mars, «Bedtime Stories»

Imaginez si vos histoires au coucher prenaient réellement vie. Dans ce film en direct, c’est exactement ce qui arrive à une famille, avec Adam Sandler comme le «bricoleur de l’hôtel», qui raconte des histoires à sa nièce et son neveu. Bedtime Stories est disponible sur Disney + 5 mars.

Le film original de Disney +, «Stargirl», sera présenté le 13 mars

Disney crée sa propre version cinématographique de ce livre à succès. Dans ce document, Grace VanderWaal apparaît comme le personnage principal, une nouvelle fille magique et musicale à l’école qui se lie d’amitié avec Leo Borlock, le narrateur du roman. En tant que film original Disney +, Stargirl sera présenté en exclusivité sur la plate-forme de streaming en mars.

15 mars, «G-Force»

Si vous aimez les animaux, l’action et l’aventure, ce film d’animation est parfait pour vous. G-Force est l’histoire d’un cochon d’Inde nommé Darwin et de son équipe de rongeurs super cool. Ce film, initialement sorti en 2009, sortira sur Disney + le 15 mars.

25 mars, «Une ride dans le temps»

En tant que l’un des films les plus récemment sortis rejoignant la plate-forme de streaming de Disney, A Wrinkle in Time a fait ses débuts dans les cinémas en 2018. Le film avait pour vedettes des célébrités comme Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Chris Pine et Oprah Winfrey.

L’actrice d’Euphoria, Storm Reid, a interprété l’un des personnages principaux du nom de Meg Murry. Avec son frère et son ami, le trio voyage vers une étrange nouvelle planète chez le père de Meg, M. Murry. Maintenant, ce film rejoint le service de streaming de Disney. A Wrinkle in Time est présenté en avant-première sur Disney + le 25 mars 2020.

D’autres films primés, certains créés par Lucasfilm, Marvel, Pixar, National Geographic et 21st Century Fox, sont disponibles sur cette plateforme de streaming. Pour en savoir plus sur Disney + et pour vous abonner, visitez leur site Web.