Chaque film d’Adam Sandler à venir sur Netflix

Adam Sandler continue d’être chez Netflix après avoir récemment renouvelé son contrat de production global avec Netflix. Il y a un tas de nouveaux projets sur le chemin de Netflix du célèbre acteur et producteur, donc ci-dessous, nous allons vous guider à travers chacun.

Netflix et Sandler travaillent ensemble depuis quelques années avec cinq titres à leur actif. Ceux-ci incluent jusqu’à présent The Week Of, The Do-Over, The Ridiculous 6 et The Meyerowitz Stories. Cinq autres films ont été commandés par Netflix au début de 2020 alors qu’il renouvelait son accord de sortie avec Adam Sandler et Happy Madison Productions.

Voici un aperçu de tous les films d’Adam Sandler à venir sur Netflix (y compris certains en dehors de l’accord principal).

Gemmes non coupées

Date de sortie de Netflix: 25 mai US – Disponible maintenant à l’international

OK, nous trichons un peu ici car Uncut Gems n’est ni nouveau ni techniquement un projet Netflix du moins pas complètement. Uncut Gems est un film A24 Pictures qui a vu Netflix distribuer le film à l’échelle internationale en tant qu’original Netflix.

Le film primé plusieurs fois voit Sandler entrer dans le drame et le garçon fait-il du bon travail.

The Wrong Missy

Date de sortie de Netflix: 13 mai

La Wrong Missy arrive sur Netflix en mai 2020. Adam Sandler n’est pas prêt à apparaître, mais vient à Netflix avec son nom attaché comme l’un des producteurs et c’est de Happy Madison Productions.

La comédie parle d’un homme qui rencontre la femme de ses rêves et l’invite ensuite à une retraite d’entreprise. Ce n’est que lorsqu’elle y est arrivée que Tim se rend compte qu’il a invité la mauvaise Missy.

Parmi les énormes acteurs de cette comédie, on compte David Spade, Nick Swardson, Sarah Chalke, Lauren Lapkus, Molly Sims, Geoff Pierson et Vanilla Ice.

Le film devrait actuellement sortir sur Netflix en mai 2020 dans le monde.

CHANGEZ LA DATE !!! Selon David Spades Instagram, la date de sortie de The Wrong Missy a été repoussée au 13 mai! Je sais que c’est court et peu pratique, mais vous devrez peut-être réorganiser votre programme de quarantaine maintenant, mais rappelez-vous que nous sommes tous dans le même bateau. pic.twitter.com/PY97xIuh8l

– Reel News Hawaii (@reelnewshawaii) 10 avril 2020

Hubie Halloween

Date de sortie prévue de Netflix: Halloween 2020

Le prochain grand projet Netflix avec Adam Sandler devrait sortir cet Halloween sur Netflix.

Hubie Halloween mettra en vedette Adam Sandler jouant le rôle de Hubie Dubois qui est chargé de sauver Halloween malgré qu’il soit un peu une blague.

Parmi les acteurs de ce film figurent Kelli Berglund, Julie Bowen, Steve Buscemi, Peyton List, China Anne McClain, Maya Rudolph et Kevin James. En fait, la liste des acteurs est trop longue pour un paragraphe, mais c’est peut-être la plus grande distribution pour un film Netflix à ce jour.

Dernier jour de tournage de Hubie Halloween. Merci pour toute l’hospitalité cet été, Massachusetts. Ce fut une explosion. Passez un bon week-end de la fête du Travail et à la prochaine fois. pic.twitter.com/sCDbh5wzGz

– Adam Sandler (@AdamSandler) 29 août 2019

Assassiner Mystery Sequel

Date de sortie prévue de Netflix: À déterminer

Il n’est pas surprenant que Murder Mystery soit sur le point d’obtenir une suite. Le film est actuellement le troisième film Netflix Original le plus regardé de tous les temps.

Le titre a été annoncé en octobre 2019 avec Jame Vanderbilt soi-disant en négociations pour revenir et écrire le script de la suite.

Au-delà du fait qu’elle existe, nous ne savons rien d’autre concernant une suite de meurtre mystère.

C’est tout ce que nous avons pour le moment. Nous garderons ce post à jour au fur et à mesure que nous apprendrons d’autres projets Sandler en cours.