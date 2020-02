Chaque film et émission à venir le mois prochain, et tout ce qui reste – .

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Mark Wahlberg n’avait pas encore joué dans son propre original Netflix? Eh bien, ne vous étonnez plus, car Spenser Confidential amènera le célèbre Bostonian au service de streaming en mars. Réalisé par Peter Berg, le film raconte l’histoire d’un flic qui a été encadré et veut se venger. Certains des autres faits saillants du mois prochain incluent Ozark saison 3, Castlevania saison 3, Search Party et Silver Linings Playbook.

Découvrez toutes les arrivées et départs sur le service de streaming de Netflix pour mars 2020 ci-dessous:

Streaming 1er mars

Toujours une demoiselle d’honneur

Au-delà du tapis

Cop Out

Cadavre mariée

Donnie Brasco

Écrivains de la liberté

Ghosts of Girlfriends Past

Aller! Aller! Cory Carson: Saison 2 – NETFLIX FAMILY

GoodFellas

Détraqué

Il n’est juste pas très intéressé

Crochet

Hugo

Kung Fu Panda 2

Lemony Snicket, une série d’événements malheureux

La vie telle que nous la connaissons

Looney Tunes: de retour en action

Déclenchement

Resident Evil: Apocalypse

Résident, mauvais, extinction

Richie Rich

Semi pro

Sleepover

Space Jam

Le cadeau

L’interview

Le rachat de Shawshank

L’histoire de Dieu avec Morgan Freeman: S3

Il y aura du sang

Tootsie

La Saint-Valentin

Velvet Colección: Grande Finale

ZZ Top: That Little Ol ‘Band du Texas

Streaming le 3 mars

Streaming 4 mars

Lil Peep: tout le monde

Streaming 5 mars

Streaming le 6 mars

Streaming le 8 mars

Streaming le 10 mars

Streaming le 11 mars

Streaming le 12 mars

Liste de lecture de l’hôpital – NETFLIX ORIGINAL

Streaming le 13 mars

Streaming le 15 mars

Streaming le 16 mars

Streaming le 17 mars

Bert Kreischer: Hey Big Boy – SPÉCIAL NETFLIX COMEDY

All American: Saison 2

Black Lightning: Saison 3

Shaun the Sheep: Adventures from Mossy Bottom – FAMILLE NETFLIX

Streaming le 18 mars

Streaming le 19 mars

Streaming le 20 mars

Streaming le 23 mars

Sol Levante – NETFLIX ANIME

Streaming le 25 mars

Streaming le 26 mars

Streaming le 27 mars

Car Masters: Rust to Riches: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Le déclin – FILM NETFLIX

Dragons: Rescue Riders: Hunt for the Golden Dragon – FAMILLE NETFLIX

Il processo – NETFLIX ORIGINAL

Les tuant doucement

Ozark: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL

Il y a quelque chose dans l’eau

Vrai: Wuzzle Wegg Day – FAMILLE NETFLIX

Débouché – FILM NETFLIX

Continuez à lire pour la liste complète des films, des émissions et des spéciaux supprimés de Netflix le mois prochain. Vous pouvez également regarder une courte vidéo présentant certains des faits saillants à venir au service en mars ci-dessous:

Départ le 3 mars

Black Panther des Marvel Studios

Les hommes qui regardent les chèvres

Départ le 4 mars

Départ le 7 mars

Jasmin bleu

Le club de lecture Jane Austen

Le Waterboy

Départ le 9 mars

Départ le 14 mars

Hommes en noir

Men in Black II

Mystery Science Theatre 3000 Collection: Classique: Collection 3

Départ le 15 mars

Départ le 17 mars

Être Mary Jane: la série: saison 1-4

Départ le 19 mars

The L Word: Saison 1-6

Zodiaque

Départ le 24 mars

Disney’s A Wrinkle in Time

Départ le 30 mars

Batman commence

Les anges de Charlie

Charlie’s Angels: plein régime

Mort lors de funérailles

Drugs, Inc.: Saison 5

Laque pour les cheveux

Kill Bill: Vol. 1

Kill Bill: Vol. 2

Minute de New York

P.S. Je t’aime

Activité paranormale

Petits soldats

Le Chevalier Noir

Le Seigneur des anneaux: le retour du roi

Le Seigneur des anneaux: les deux tours

Wild Wild West

C’est tout ce que vous devez savoir sur Netflix en mars. Comme toujours, nous serons de retour tous les dimanches avec des listes hebdomadaires de toutes les arrivées et départs, vous n’avez donc pas à parcourir ce message à chaque fois.

Source de l’image: Spenser Confidential | Netflix

