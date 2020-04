Chaque film original de Netflix sorti en mars 2020

On se souviendra toujours de mars 2020 pour le coronavirus et dans de nombreux pays pour les différents niveaux de verrouillage forcé, ce qui signifiait invariablement que nous étions plus dépendants que jamais de nos services de streaming.

Au cours du mois de mars, Netflix a sorti 15 films originaux et Christopher Meir de Netflix Original Movies Review est ici avec un aperçu de ce que vous devriez vérifier et que vous devriez éviter.

Nouveaux films originaux en anglais de Netflix ajoutés en mars 2020

L’ardoise du film de fiction anglophone de Netflix a été dominée par deux sorties: le film d’action à succès Spenser Confidential et l’histoire du vrai crime / erreur judiciaire Lost Girls. Les deux films mettaient en vedette des vedettes (Mark Wahlberg et Winston Duke dans le premier, Amy Ryan dans le second), des réalisateurs accomplis et des valeurs de production élevées, mais les deux se sont également révélés assez décevants sur le plan artistique.

Étant donné que les deux visaient des caractéristiques démographiques différentes du public (respectivement masculin et féminin), ils étaient en quelque sorte des exemples tout aussi mauvais de leurs genres respectifs. Spenser était un film d’action de copain boiteux avec beaucoup d’explosions et de violence mais peu de chimie de complot ou de copain. Lost Girls pour sa part a en quelque sorte pris une histoire de tueur en série qui était pleine d’indignation juste face à l’indifférence de la police envers les femmes vulnérables et s’est transformée en un film terne et ennuyeux. Bien que Netflix n’ait publié aucune donnée sur l’une ou l’autre de ces versions phares, si les données de Nielsen doivent être utilisées par Spenser, au moins a attiré un public assez large, nous pourrions donc être intéressés par plus de ce type de film à l’avenir; espérons qu’il s’améliore au fur et à mesure.

Uncorked, un autre roman en anglais relativement médiatisé de ce mois-ci, était un drame familial visant carrément la population afro-américaine. Le film raconte l’histoire d’un jeune homme déterminé à poursuivre une carrière de sommelier contre la volonté de son père qui dirige un restaurant barbecue à Memphis. Bien qu’il soit clairement formulé en termes de récit et de thèmes, le film a été quelque peu soulevé par un dialogue vif, un casting sympathique et un véritable facteur de bien-être dont nous avions grandement besoin ce mois-ci.

Le seul autre original de fiction anglophone était un film familial australien absolument dramatique intitulé Go Karts. Si Netflix espère aller de pair avec Disney +, il devra faire bien mieux que ce festival de clichés de films de sport à bas prix.

Chaque nouveau film international original de Netflix en mars 2020

Comme c’est souvent le cas avec les films de fiction de Netflix, les sorties internationales ont été bien meilleures en mars que leurs homologues anglophones. Bien qu’il convient également de noter qu’ils étaient pour la plupart d’un ton distinctement sombre et sombre, ce qui n’a pas aidé à lever le blues de l’auto-isolation.

En réfléchissant à leurs investissements croissants dans l’industrie cinématographique du pays, Netflix a sorti trois films en provenance d’Espagne ce mois-ci et tous trois étaient très sombres. Twin Murders à la surface semblait vraiment intéressant, avec une distribution stellaire de favoris de Netflix (par exemple Javier Rey et Belén Rueda) et un tueur en série dans une petite ville connue des fans du noir européen. Mais l’exécution, dans ce cas, a été médiocre et faite pour un film ennuyeux et parfois déroutant (C’est comme ça qu’il tue ses victimes? Sérieusement?). L’occupant était également étoilé – l’ancien idole adolescent Mario Casas et le vénérable Javier Gutiérrez en tête – mais beaucoup mieux fait. Le résultat a été un thriller tendu qui était délibérément très sombre, ce qui n’était pas idéal pour la visualisation en quarantaine mais très bon néanmoins.

Le film espagnol le plus intéressant de mars et le film original le plus intéressant dans l’ensemble était The Platform. Les films ne sont pas beaucoup plus sombres que cette critique dystopique et absurde du capitalisme et de la nature humaine; ils ne sont pas non plus beaucoup plus vivants ou imaginatifs. C’est un film plein de tableaux visionnaires et d’instants qui choquent et troublent et je ne serais pas surpris s’il devenait un classique culte. Cela dit, personnellement, je ne voudrai plus le regarder avant que le monde extérieur ne s’améliore un peu.

Le déclin était encore un autre grand film qui était peut-être un peu trop proche de notre situation actuelle pour une évasion facile. Originaire du Québec, le film raconte l’histoire d’un groupe de préparateurs apocalyptiques qui attendent un éventail de scénarios de fin de journée, y compris, en l’occurrence, une pandémie mondiale. Les choses vont dramatiquement mal pour eux lors d’une retraite d’entraînement et le résultat est un thriller d’action incroyablement tendu qui fournit également une quantité non négligeable de commentaires sociaux. En tant que tel, le film mérite d’être visionné à condition que vous ne vous voyiez pas dans cette situation exacte dans un avenir proche.

Outre tous ces films, Netflix a sorti un autre film sombre mais très bon d’Italie intitulé Ultras. Les fans de football / football peuvent se moquer de tout type de représentation du sport, mais sachez qu’il s’agit d’une déglamorisation intentionnelle et importante de la culture hooligan. Parmi les autres sorties, citons I Am Jonas, un film / thriller étrange venant de France et un biopic hongrois mal interprété mais intéressant de la légende hollywoodienne et de l’expatrié hongrois Michael Curtiz.

Netflix a également sorti trois films d’Asie, dont l’un était l’anime japonais / américain Altered Carbon Re-Sleeved. Bien que l’histoire du film ne se connecte pas directement au récit de la série Netflix, c’est toujours strictement réservé aux fans de cette franchise. N’étant pas moi-même, je me sentais un peu perdu même si l’animation et la violence étaient plutôt cool à regarder.

Enfin, Netflix a sorti deux films entièrement originaux en provenance d’Inde, ni l’un ni l’autre. Utilisant les sensibilités du cinéma populaire de Bollywood, Guilty tente de prendre le zeitgeist «#MeToo» comme on le voit sur les campus indiens. Les résultats sont assez décevants, bien que le film ait été produit par Karan Johar, un maître de l’idiome. Maska, l’autre version majeure, est tout aussi oubliable. Le film présente une intrigue qui est remarquablement similaire à Uncorked, mais qui troque le barbecue pour la cuisine Parsi et les vins fins pour le jeu de Bollywood. L’exécution dans ce cas est cependant loin d’être aussi bonne que son homologue américaine.

Chaque nouveau documentaire original de Netflix ajouté en mars

Comme beaucoup, j’ai passé une partie considérable de mars à regarder Tiger King dans une horreur mystifiée sur les sujets de l’émission, mais Netflix a également publié une paire de documentaires intéressants. L’un d’eux est venu d’Argentine sous la forme d’un biopic A Life of Speed: The Juan Manuel Frangio Story. Ceux qui manquent de sports en direct auront leur dose de course en F1 dans ce film, qui raconte avec amour les réalisations sportives de son héros pionnier. Si vous n’êtes pas fan, cependant, il n’y a pas grand-chose d’autre dans le film qui sera intéressant.

Crip Camp, la nouvelle fonctionnalité publiée par Netflix sous les auspices de son accord avec les Obamas, est un film avec beaucoup plus d’importance sociale et un large attrait. Le film utilise un camp d’été pour les adolescents handicapés physiques et mentaux dans les années 1960 pour raconter l’histoire très émouvante de la naissance du mouvement des droits des personnes handicapées qui allait changer à jamais le paysage politique américain. Netflix et les Obamas ont déjà remporté un Oscar ensemble pour leur premier film et je pense qu’ils seront à tout le moins nominés pour celui-ci également.

Netflix Original Movie Awards pour mars 2020

Meilleur film global: La plateforme

Pire film global: Karts

Meilleur documentaire: Crip Camp

Gemme cachée du mois: Le déclin

Plus grandes déceptions (égalité): Spenser Confidential and Lost Girls