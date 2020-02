Chaque gagnant d’un Oscar disponible sur Disney +

La 92e cérémonie des Oscars aura lieu à Hollywood ce week-end et Disney a été nominé pour de nombreux prix pour ses films, dont Maleficent: Mistress Of Evil, Star Wars: The Rise Of Skywalker et Frozen 2, qui seront tous bientôt disponibles pour Disney +. Disney a également remporté des nominations pour Toy Story 4, Le Roi Lion, Avengers: Fin de partie et Disney + Original, Kitbull, qui sont disponibles en streaming maintenant sur Disney +

Voici une liste de tous les précédents lauréats des Oscars actuellement disponibles sur Disney +.

Fleurs et arbres (meilleur court métrage d’animation)

Trois petits cochons (meilleur court métrage d’animation)

La tortue et le lièvre (meilleur court métrage d’animation)

Blanche-Neige et les sept nains (honoraires)

The Old Mill (Meilleur court métrage d’animation)

Ferdinand le taureau (meilleur court métrage d’animation)

The Ugly Duckling (Meilleur court métrage d’animation)

Pinocchio (Meilleure musique originale; Meilleure chanson originale: “Quand tu veux une étoile”)

Dumbo (Meilleure musique originale)

Lend a Paw (Meilleur court métrage d’animation)

Miracle on 34th Street (1947) (Meilleur acteur dans un second rôle: Edmund Gwenn; Meilleure histoire: Valentine Davies; Meilleur scénario adapté)

The Living Desert (Meilleur documentaire)

20 000 lieues sous les mers (meilleure conception de production; meilleurs effets visuels)

The Vanishing Prairie (Meilleur long métrage documentaire)

Polyanna (Juvenile Award: Disney Legend Hayley Mills)

Mary Poppins (Meilleure actrice dans un rôle principal: Disney Legend Julie Andrews; Meilleur montage de film; Meilleurs effets visuels; Score des paris; Meilleure chanson originale: “Chim Chim Cher-ee)

The Sound of Music (Meilleure image; Meilleur réalisateur: Robert Wise; Meilleure musique originale; Meilleur mixage sonore; Meilleur montage de film)

Boutons de lit et balais (meilleurs effets visuels)

Star Wars: Un nouvel espoir (meilleure direction artistique; meilleure conception de costumes; meilleur montage de film; meilleur original

But; Meilleur son; Meilleurs effets visuels; Réalisation spéciale pour l’édition d’effets sonores)

Star Wars: The Empire Strikes Back (Meilleur son; Réalisation spéciale pour les meilleurs effets visuels)

Star Wars: Return of the Jedi (Succès spécial pour les effets visuels)

Jouet en étain (Meilleur court métrage d’animation)

Who Framed Roger Rabbit (Meilleur montage sonore; Meilleurs effets visuels; Meilleur montage de films)

The Little Mermaid (Meilleure musique originale; Meilleure chanson originale: «Under the Sea»)

Beauty and the Beast (1991) (Meilleure musique originale; Meilleure chanson originale: “Beauty and the Beast”)

Aladdin (Meilleure musique originale; Meilleure chanson originale: «Un tout nouveau monde»)

The Lion King (1994) (Meilleure musique originale; Meilleure chanson originale: “Pouvez-vous ressentir l’amour ce soir?”)

Pocahontas (Meilleure musique originale; Meilleure chanson originale: «Colours of the Wind»)

Toy Story (réalisation spéciale)

Jeu de Geri (Meilleur court métrage d’animation)

Tarzan (Meilleure chanson originale: “Tu seras dans mon cœur”)

For the Birds (Meilleur court métrage d’animation)

Monsters, Inc. (Meilleure chanson originale: «Si je ne vous avais pas»)

Finding Nemo (Meilleur film d’animation)

Les Indestructibles (Meilleure fonction animée; Meilleur montage sonore)

Les Chroniques de Narnia: Le Lion, la sorcière et la garde-robe (meilleur maquillage)

Pirates des Caraïbes: Dead Man’s Chest (Best Visual Effects)

Ratatouille (Meilleur film d’animation)

MUR • E (Meilleur film d’animation)

Up (Meilleur film d’animation; Meilleur score original)

Avatar (meilleure conception de production; meilleure photographie; meilleurs effets visuels)

Alice au pays des merveilles (2010) (Meilleure direction artistique)

Toy Story 3 (Meilleur film d’animation; Meilleure chanson originale: «We Belong Together»)

The Muppets (Meilleure chanson originale: «Man or Muppet»)

Brave (Meilleur film d’animation)

Frozen (Meilleur film d’animation; Meilleure chanson originale: «Let It Go»)

Big Hero 6 (Meilleur film d’animation)

Inside Out (Meilleur film d’animation)

Piper (Meilleur court métrage d’animation)

Zootopia (Meilleur film d’animation)

The Jungle Book (2016) (Meilleurs effets visuels)

Coco (Meilleur film d’animation; Meilleure chanson originale: “Remember Me”)

Bao (Meilleur court métrage d’animation)

Solo gratuit (Meilleur documentaire)

Black Panther (Meilleure musique originale; Meilleure conception de costumes; Meilleure conception de production) (Non disponible dans tous les pays)

