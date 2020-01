Chaque indice Taylor Swift a laissé entendre que ce serait le prochain single «Lover»

Disons simplement que Taylor Swift a eu un mois chargé. Elle n’a pas beaucoup publié sur les réseaux sociaux, mais la superstar a passé un peu plus de temps aux yeux du public. Elle a assisté aux Golden Globes avec son petit ami Joe Alwyn, et elle a suivi cela en allant à Sundance pour la première de son documentaire.

Taylor Swift assiste à la première de Netflix de «Miss Americana» au Sundance Film Festival le 23 janvier 2020 | Kevin Mazur / . pour Netfilx

Miss Americana est un film sur la vie de la chanteuse au cours des dernières années sous la direction de Lana Wilson. Il a fait sa première lors de la soirée d’ouverture du festival, le 23 janvier 2020, et a rencontré une réponse incroyable. Mais le lendemain, des nouvelles encore plus importantes concernant un nouveau single et les Grammys à venir sont sorties.

Le quatrième single «Lover» de Taylor Swift

Un peu en arrière, Swift a sorti “Me!” Comme premier single de Lover en avril 2019. Il a été suivi de “You Need to Calm Down” en juin et “The Archer” en juillet. Cependant, ce dernier n’était considéré que comme un single promotionnel. Enfin, la chanson titre «Lover» est sortie en single en août, la veille de la sortie de l’album complet.

Swift a maintenu qu’elle était intéressée à sortir plus de singles. Elle en a même parlé à un fan lors de la première de Cats. Et maintenant, il est rapporté que le morceau n ° 3, “The Man”, sera son quatrième single de Lover. Mais beaucoup de ses fans ne sont pas surpris.

“The Man” a été entendu aux Golden Globes et plus

Swift est connue pour avoir laissé de nombreux indices sur ses prochains singles. Les œufs de Pâques sont essentiellement sa carte de visite. Quand elle a ouvert son medley des American Music Awards 2019 avec “The Man”, beaucoup pensaient que c’était simplement une réponse chronométrée à sa rivalité avec Scooter Braun et Big Machine Records. Mais c’était peut-être plus.

L’artiste a également joué la chanson lors d’autres performances, dont son concert NPR Tiny Desk et son concert City of Lover à Paris. Et d’autres pourraient même y participer – après tout, “The Man” a été joué pendant le tapis rouge avant les Golden Globe Awards 2020.

Swift a souligné son importance dans les interviews

Cette fois, ce n’est pas seulement une question de réputation. Swift a fait beaucoup de presse pour Lover, y compris des informations révélatrices sur chacune des chansons de l’album. «The Man», qui explique certaines de ses difficultés en tant que femme dans l’industrie de la musique (et le monde en général), a été un gros sujet de discussion.

En décembre, elle a dit à Billboard de la chanson qu’elle voulait qu’elle “reste coincée dans la tête des gens, [so] ils finiraient avec une chanson sur l’inégalité des sexes coincée dans leur tête. »Cela nous semble certainement comme une indication qu’elle se penchait vers elle en tant que célibataire.

La controverse des Grammys l’a rendue encore plus apparente

De plus, Swift croit vraiment au message de sa chanson. Cela est devenu très apparent le 24 janvier 2020. C’était le lendemain de la première de son documentaire, le jour où “The Man” a été essentiellement confirmé en tant que single, et le jour où l’artiste s’est révélée ne pas assister aux Grammys quelques jours seulement. plus tard.

Pourquoi Swift ne part-il pas? Il existe un certain nombre de possibilités, mais selon Variety, cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le sexisme lors de la remise des prix par la PDG récemment évincée, Deborah Dugan. Swift était même censé jouer «The Man» sur cette scène. De toute évidence, la chanteuse veut se tenir derrière sa chanson et ses paroles importantes, alors quel meilleur moment pour la sortir en single?