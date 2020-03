Chaque jeu Switch dévoilé sur le livestream Indie World de Nintendo – .

Mardi, Nintendo a organisé son premier livestream Indie World Showcase de 2020.

Plus de 20 jeux indépendants pour Nintendo Switch ont été présentés pendant la diffusion.

Parmi les points forts, citons Exit the Gungeon, The Last Campfire et PixelJunk Eden 2.

Tous les regards sont rivés sur Sony et Microsoft au cours des derniers mois alors que les deux sociétés se préparent à lancer de nouvelles consoles de salon cette saison des fêtes, mais aussi silencieux que Sony en ce qui concerne la PlayStation 5, nous avons encore moins entendu parler de Nintendo à propos de sa gamme Switch pour le reste de 2020. En fait, Animal Crossing: New Horizons, qui sort ce vendredi, est le dernier jeu publié par Nintendo avec une date de sortie fixe cette année.

Cela fait plus de six mois depuis le dernier livestream de Nintendo Direct (sans compter les Directs axés sur Pokemon et Animal Crossing en janvier et février), mais Nintendo a finalement émergé de l’ombre mardi pour une toute nouvelle Indie World Showcase, avec 20 minutes de des informations sur les jeux indépendants bientôt disponibles sur le Switch. Ci-dessous, nous avons résumé tous les jeux et toutes les dates de sortie de Switch révélés pendant la diffusion.

Blue Fire | Été 2020

Embarquez pour un voyage extraordinaire à travers le royaume désolé de Penumbra et découvrez les secrets cachés de cette terre oubliée depuis longtemps. Explorez des temples mystiques, rencontrez des survivants et entreprenez d’étranges quêtes pour collecter des objets précieux. Un monde sombre vous attend lorsque Blue Fire sortira pour la première fois sur Nintendo Switch en tant que console chronométrée exclusive cet été.

Baldo | Été 2020

Rencontrez de nombreux personnages étranges et drôles et plongez dans le monde incroyable de Baldo, un RPG d’action-aventure plein de puzzles, de mécaniques de jeu intrigantes et de donjons complexes à résoudre répartis dans un vaste monde ouvert interactif. Baldo lance son premier sur Nintendo Switch en tant que console chronométrée exclusive cet été.

Je suis mort | 2020

I Am Dead est un charmant jeu d’aventure et de puzzle, créé par les créateurs de Hohokum et de Wilmot’s Warehouse, sur l’exploration de l’au-delà. I Am Dead est d’abord lancé sur Nintendo Switch en tant que console chronométrée exclusive plus tard cette année.

B.ARK | Fin 2020

Il est temps pour les carlins, les chats, les ours et les lapins de sauver le système solaire! Appelez vos amis pour piloter des navires puissants mais adorables, alors que vous faites équipe contre des vagues d’ennemis dans un jeu de tir à défilement latéral. B.ARK décolle d’abord sur Nintendo Switch en tant que console chronométrée exclusive fin 2020.

Cyanure et bonheur – Freakpocalypse | Été 2020

Vous incarnez Coop «Go Away, Weirdo» McCarthy, et tout ce que vous voulez faire est de rendre le monde meilleur. Le problème est que personne ne vous aime, l’école craint, vous ne trouvez pas de date de bal, tout le monde vous intimide (y compris vos professeurs) et vos tentatives pour ne faire qu’empirer les choses. Préparez-vous pour un monde plein de bizarreries lorsque Cyanide & Happiness – Freakpocalypse: Part 1 sera d’abord lancé sur Nintendo Switch en tant que console chronométrée exclusive ce printemps.

L’été à Mara | Printemps 2020

Prenez soin de votre propre île et explorez l’océan dans cette aventure agricole. Découvrez l’histoire de Koa dans un jeu qui combine l’agriculture, l’artisanat et l’exploration dans un archipel tropical avec un style coloré et une narration forte. Summer in Mara est lancée pour la première fois sur Nintendo Switch en tant que console chronométrée exclusive ce printemps.

Ligue quantique | Fin 2020

Quantum League est un jeu de tir révolutionnaire au paradoxe du temps: un FPS en ligne compétitif dans lequel vous combattez dans une boucle temporelle, en vous associant tactiquement à votre moi passé et futur dans des matchs époustouflants de 1 contre 1 et 2 contre 2. Le temps de la Ligue quantique arrive sur Nintendo Switch fin 2020.

La bonne vie | 2020

Devenez journaliste de New York et partez à la recherche de Rainy Woods, la ville la plus heureuse du monde dans la campagne anglaise. Mais Rainy Woods cache également un grand secret. Les nuits de pleine lune, les habitants se transforment en chiens et chats. Profitez du charme bizarre de Rainy Woods lorsque The Good Life sortira sur Nintendo Switch plus tard cette année.

Le dernier feu de camp | Été 2020

Découvrez une magnifique nature sauvage remplie de gens perdus, d’étranges créatures et de mystérieuses ruines pendant votre voyage pour allumer le dernier feu de camp. Vivez une histoire vraiment émouvante de magie et de mystère lorsque The Last Campfire sera lancé sur Nintendo Switch cet été.

PixelJunk Eden 2 | Été 2020

Sautez, tournez, balancez et éliminez les créatures envahissantes pour collecter le pollen et faire pousser les jardins en pleine floraison. En chemin, vous rencontrerez une multitude de créatures et de mondes extraterrestres magnifiquement réalisés à explorer et à libérer. Plongez dans un sentiment de synesthésie alors que l’art et la musique exquise de Baiyon enveloppent votre esprit et votre âme, et que vous, votre Grimp et l’esthétique délicieuse de PixelJunk Eden ne font qu’un. Profitez de ce pays des merveilles seul ou avec un ami via le multijoueur local lors du lancement de PixelJunk Eden 2 sur Nintendo Switch cet été.

Faeria | Mars 2020

Avec son plateau vivant unique, Faeria vous défiera avec des batailles de cartes vraiment stratégiques. Fabriquez votre deck, façonnez le champ de bataille et combattez pour la victoire! La version Nintendo Switch de Faeria sera lancée au printemps 2020.

Âmes aînées | Été 2020

Situé dans un monde sombre et sombre, Eldest Souls innove dans un gameplay boss-rush avec un haut niveau de personnalisation de combat. Soyez parmi les premiers à relever le défi lorsque Eldest Souls sera lancé sur Nintendo Switch en tant que console chronométrée exclusive cet été.

Sortir | 28 avril

Pour les fans de jeux coopératifs, Moving Out est un simulateur de mouvement basé sur l’action, le puzzle et la physique qui donne un tout nouveau sens à «couch co-op». Jouez seul ou localement avec des amis dans plus de 50 niveaux à travers les modes arcade, histoire et contre. Moving Out sera lancé sur Nintendo Switch le 28 avril, avec pré-achat pour le jeu disponible dès maintenant. Quiconque veut essayer Moving Out maintenant peut se rendre sur le Nintendo eShop sur Nintendo Switch pour découvrir une démo gratuite.

Raquette Sky | Disponible dès maintenant

Survolant des mondes fantaisistes remplis de couleurs vives, ce n’est que vous, une écharpe élégante, une raquette de tennis laser et une horde d’ennemis moelleux essayant de vous ramener au sol. Mélangeant les genres classiques des shoot-em-ups et des casse-blocs, Sky Racket est le premier “Shmup Breaker!” Sky Racket sera lancé sur Nintendo Switch plus tard dans la journée!

Sortez du donjon | Disponible dès maintenant

Exit the Gungeon est un grimpeur de donjon infernal immédiatement après les événements d’Enter the Gungeon. Armés d’une arme en constante évolution, d’un besoin insatiable de piller et d’un fidèle jet d’esquive, chacun de nos héros doit monter et s’échapper via leur propre route unique d’ascenseurs de plus en plus périlleux. Exit the Gungeon lance sur Nintendo Switch en tant que console chronométrée exclusive plus tard dans la journée!

En plus de tous les jeux indépendants répertoriés ci-dessus, Nintendo a également confirmé que des titres précédemment annoncés ou publiés, notamment Blair Witch, Bounty Battle, Dicey Dungeons, Ghost of a Tale, Sky: Children of the Light, Superliminal et Wingspan, arriveront à Nintendo Switch dans un proche avenir également.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

