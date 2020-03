Chaque jour, ce vieil homme reçoit la visite de son fils, il est en quarantaine. Ce n’est qu’alors qu’ils peuvent se parler et se voir

Votre enfant ne veut pas vous abandonner ou vous mettre en quarantaine

Partout dans le monde, COVID-19 met en quarantaine de personnes en quarantaine. Beaucoup parce qu’ils sont infectés et d’autres pour ne pas l’avoir. Les personnes âgées sont plus sensibles à cette maladie, elles devraient donc être mieux protégées.

Être isolé de tout le monde et de tout est un processus difficile, car être seul peut déprimer de nombreuses personnes. Maintenant qu’il est recommandé de s’absenter, les personnes âgées peuvent trouver très difficile de voir leurs proches.

Sandy Hamilton a capturé l’un de ces moments tendres au milieu de cette crise d’isolement. Elle est originaire du Minnesota aux États-Unis et travaille dans une maison de soins infirmiers, qui a été mise en quarantaine pour le moment pour empêcher les personnes à l’intérieur d’obtenir du COVID-19.

Sur son profil Facebook, il a partagé une photo qui a rempli le cœur de nombreuses personnes. Visite d’un fils à son père en période de quarantaine. Dans l’image, vous pouvez voir les deux parler au téléphone tandis que le fils est assis à l’extérieur par la fenêtre, le père est à l’intérieur, isolé.

Ma vie assistée est en lock-out, donc il vient tous les jours voir son père et ils parlent par téléphone, la chose la plus douce jamais ever Le consentement était de donner pour publier sur les réseaux sociaux.

Publié par Sandy Hamilton le dimanche 15 mars 2020

Après avoir demandé aux deux hommes si elle pouvait partager l’image, elle a posté:

“Le vieil homme de la résidence est en quarantaine et son fils vient chaque jour rendre visite à son père et parle donc au téléphone avec lui – la plus belle chose au monde”, a écrit Sandy sur Facebook.

À l’heure actuelle, la publication a reçu plus de 58 000 réactions et a été partagée à environ 900,00.

Ce moment est sûrement émouvant, et Cela nous met en perspective sur la situation que le coronavirus nous a laissée, au-delà de la maladie.

