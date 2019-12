Chaque oeuf de Pâques et référence

Le deuxième chapitre du Arrowverse Crossover Crisis on Infinite Earths était tout aussi rempli d'oeufs de Pâques des bandes dessinées que le premier. Ce n'est pas une surprise pour les fans de la série de super-héros de The CW, qui sont bien conscients de la façon dont les émissions du réseau rendent hommage à leurs sources.

Crisis on Infinite Earths: La deuxième partie a vu les héros passer de l'évacuation des Terres sur le chemin de la vague anti-matière à la localisation de 7 héros légendaires connus sous le nom de Paragons. Selon le Moniteur, le Livre du Destin a prédit que ces Parangons détenaient la clé ultime pour vaincre l'Anti-Moniteur et sauver toute la réalité. Malheureusement, le Moniteur n'avait pu identifier que deux des Parangons et n'avait que des indices faisant allusion à l'identité de deux autres.

La recherche des Parangons a envoyé la plupart des héros pour explorer le multivers, tandis qu'une équipe est restée derrière pour chercher un moyen de ressusciter la flèche verte tombée. Pourtant, même dans ce moment de péril, d'autres maux se préparaient, alors que Lex Luthor cherchait à utiliser la confusion et un artefact cosmique pour provoquer sa vengeance contre Superman à travers la réalité. La crise pleine d'action sur les terres infinies: deuxième partie a équilibré son histoire avec une quantité saine d'oeufs de Pâques et de références.

Le retour du capitaine Cold … en quelque sorte

Nos héros ayant besoin d'une base d'opérations mobile avec un laboratoire scientifique, Harbinger s'est rendu sur Terre-74; un monde où les légendes de demain se sont retirées après la mort d'un de leurs membres et Mick "Heatwave" Rory a transformé le Waverider abandonné en une grotte où il pourrait travailler en paix sur ses romans. Au lieu du Gideon familier, ce Waverider était propulsé par une intelligence artificielle sournoise nommée Leonard, qui se moquait de Heatwave pour "vivre essentiellement hors de votre voiture".

La voix de Leonard était immédiatement reconnaissable comme celle de Wentworth Miller, qui jouait auparavant le Captain Cold of Earth-1 et Citizen Cold of Earth-X sur The Flash et Legends of Tomorrow. Bien qu'il ne soit pas clair si le Leonard Snart of Earth-74 a été transformé en IA ou si l'équipe a créé une IA basée sur leur camarade tombé, c'était toujours un joli rôle de camée pour l'acteur bien-aimé.

7 Paragons et le numéro 7 dans DC Comics Lore

Crisis on Infinite Earths: la partie 2 voit nos héros commencer la recherche de 7 parangons; héros que le Moniteur prévoyait être nécessaires pour finalement vaincre l'Anti-Moniteur. Alors que le concept de Paragons est unique à l'Arrowverse, le nombre 7 est important pour le cosmos de DC Comics. Par exemple, l'un des plus grands ennemis de Shazam est les 7 ennemis mortels de l'homme; Colère, cupidité, envie, fierté, paresse, luxure et gourmandise. Il y avait aussi 7 membres fondateurs de la première incarnation de la Justice League.

Il y a 7 membres de The Endless; les personnifications des diverses forces primitives composant l'univers à partir de The Sandman de Neil Gaiman. Ce sont le Destin, la Mort, le Rêve, la Destruction, le Désir, le Désespoir et le Délire. Il y a également 7 émotions (Amour, Compassion, Espoir, Volonté, Peur, Avidité et Rage) liées aux 7 couleurs qui composent le spectre émotionnel de la Vie, ce qui habilite les différents corps de lanternes, y compris le Corps des Lanternes Vertes alimenté par la Volonté. Ce n'est peut-être pas un hasard si certains d'entre eux correspondent aux forces liées aux Parangons, Supergirl étant le Paragon de l'espoir et White Canary étant le Paragon of Destiny.

Le Tome des gardiens

Lorsqu'on lui a demandé où il obtenait les informations sur les Parangons, The Monitor a révélé qu'il avait également travaillé avec Felicity Smoak, qui avait eu accès à un livre de prophétie qu'il appelle "le Tome des Gardiens". Les Gardiens les plus célèbres de DC Comics sont les Gardiens de l'Univers; les extraterrestres qui ont fondé le Green Lantern Corps et ils ont un livre également célèbre plein de l'histoire de leur ordre et des prophéties de l'avenir, bien qu'il soit connu dans les bandes dessinées comme Le Livre d'Oa. On peut supposer que l'embargo de Warner Bros sur les références directes à Green Lantern dans le Arrowverse est toujours en vigueur.

Comment Mia Smoak a appris les fosses de Lazare

Alors que les autres héros ont commencé la recherche des Parangons, Mia Smoak est devenue obsédée par la découverte d'une fosse Lazare sur une autre Terre qu'elle pourrait utiliser pour ressusciter Oliver Queen. Lorsque Sara Lance (qui savait de première main à quel point il était dangereux d'utiliser un puits Lazarus) a tenté de persuader Mia contre cela, Mia a dit à Sara qu'elle avait appris tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur les puits et Sara Lance de Nyssa Al Ghul.

Les fans d'Arrow se souviendront probablement comment il a été révélé que Mia avait été formée aux arts du combat par Nyssa Al Ghul dans Arrow saison 7, épisode 16, "Star City 2040". Ce qui est curieux, c'est l'idée que Mia aurait une attitude négative envers Sara à cause de ce que Nyssa lui a dit. Alors que les intérêts amoureux de longue date se sont rompus, leur relation a pris fin à l'instance de Nyssa. Nyssa a déclaré qu'elle ne voulait pas que Sara gâche sa vie en l'attendant ou en essayant de la sauver pendant qu'elle était emprisonnée par la League of Assassins, lors des événements de Legends of Tomorrow saison 1.

L'exosquelette de Bruce Wayne

La recherche du Paragon of Courage mène Supergirl et Batwoman à Earth-99 et à cette version mondiale de Bruce Wayne (Kevin Conroy). Malheureusement, il n'est pas en forme pour se battre, étant à peine capable de marcher à l'aide d'un exosquelette de haute technologie. La conception de cet exosquelette est basée sur une plate-forme portée par Bruce Wayne, également blessé, du roman graphique classique Kingdom Come.

Bien que l'acteur Kevin Conroy n'ait pas été reconnu par les fans de DC regardant le crossover, sa voix aurait semblé familière; c'est parce que Conroy a exprimé Batman dans le dessin animé des années 1990 Batman: The Animated Series.

Le Royaume

Après avoir appris que le Livre du Destin possédait le pouvoir de réécrire la réalité, Lex Luthor a volé le Livre et abandonné le Waverider, déterminé à tuer autant de Surhommes que possible avant que l'Anti-Moniteur ait fini de défaire le multivers. Ce plan est remarquablement similaire à celui de Gog, le méchant en chef du Royaume, la suite de Kingdom Come. Se sentant repoussé par Superman après ses efforts pour démarrer une église consacrée à l'homme d'acier ont été rejetés, Gog a tué Superman puis a commencé à remonter le temps, un jour à la fois, tuant Superman à maintes reprises.

La (première) mort de Superman

Peu de temps après leur arrivée sur Terre-75, Lois et Clark ont ​​été contactés par Iris West, qui les a informés du plan de Lex Luthor de tuer autant de Surhommes que possible. Grâce à un reportage pratique, ils ont appris que Lex avait déjà accompli sa mission sur cette Terre. L'image d'une Lois Lane en larmes planant au-dessus d'un Superman mort, alors que les restes déchirés de sa cape soufflent dans la brise comme un drapeau est un ascenseur direct de la bande dessinée originale de Death of Superman.

Terre-167

L'un des aspects les plus passionnés de Crisis of Infinite Earths: Part 2 a été de savoir comment il a révélé le sort final des Clark Kent, Lois Lane et Lex Luthor de la série Smallville. Une question qui restait, cependant, était pourquoi la désignation d'Arrowverse pour la Terre de Smallville était Terre-167. Ce numéro a été choisi en hommage aux producteurs de Smallville Alfred Gough et Miles Millar, tous deux nés en 1967.

Affaire du trophée de Batman sur Terre-99

Alors que Supergirl était confinée à la bibliothèque de Wayne Manor pendant que Batwoman tentait de parler au Bruce Wayne de Earth-99, elle a fait une découverte macabre dans un coffret trophée des souvenirs de Batman des combats avec ses plus grands ennemis; une paire de lunettes d'aspect familier qui étaient cassées et avaient du sang dessus. Le Luke Fox de Earth-99 a confirmé que ceux-ci avaient appartenu à la version mondiale de Superman et que Batman l'avait tué, bien qu'il ait été gravement blessé au cours du processus.

L'étui à trophées contenait également une carte à jouer Joker imbibée de sang, l'un des parapluies de The Penguin, la canne de The Riddler et une boule à neige / boîte à musique qui semble être inspirée de celle de M. Freeze dans le classique Batman: The Animated Épisode de la série "Heart of Ice".

Kingdom Come And The Death Of The Daily Planet Staff

Finalement, Lois, Clark et Iris ont fait leur chemin vers la Terre-96, où ils ont rencontré Superman de Brandon Routh, qui pour eux était l'image crachée de Ray Palmer de la Terre 1. Ils ont expliqué comment ils cherchaient un Kryptonien qui avait "subi une perte plus importante que la plupart des mortels ne pouvaient endurer". Cela conduit le Superman aîné à raconter la triste histoire de la façon dont tous ses amis de The Daily Planet et sa version de Lois Lane ont été tués des années plus tôt après "un rejet de Gotham … a joué ce qu'il a appelé une blague pratique et a gazé le bâtiment . " Bien qu'il ne soit pas identifié par son nom, c'est précisément ainsi que le Joker a tué le personnel de The Daily Planet et de Lois Lane dans la réalité de Kingdom Come.

Les quatre premiers films et retours de Superman

Il a été confirmé très tôt que Brandon Routh jouerait Superman dans le cadre de Crisis on Infinite Earths et que son Superman serait à la fois le Kingdom Come Superman et une version plus ancienne du Superman qu'il décrivait dans Superman Returns. Cela, à son tour, signifiait que le Superman de Routh était également une version plus ancienne du Superman joué par Christopher Reeve dans les quatre premiers films de Superman. En tant que tel, Crisis on Infinite Earths: Part Two a été rempli d'un certain nombre de clins d'œil aux films précédents de Superman.

Le plus important d'entre eux était l'utilisation de la musique originale de John Williams, avec le thème de l'amour de Superman The Movie ("Pouvez-vous lire mon esprit?") Jouant sous la scène où le Superman de Routh se heurte pour la première fois à Lois Lane of Earth-38. Après que les deux Superman ont été contraints de se battre par Lex Luthor, Superman-96 a noté avec amusement que "c'est la deuxième fois que je deviens fou et que je me suis battu", en clin d'œil aux événements de Superman 3. Enfin, quand il était donné une chance de tenir Jonathan Kent plus tard, Superman-96 a déclaré qu'il ressemblait à son fils Justin à cet âge, en signe de tête au fils qu'il avait avec Lois Lane dans Superman Returns.

Le chevalier noir revient mal tourné

Quand Arrowverse's Supergirl a essayé d'avertir Batwoman de la vérité derrière Earth-99 Bruce Wayne et de la façon dont il a tué ce Superman de la Terre, l'ancien Batman s'est moqué de son ancien allié, disant que Clark "disait toujours oui à quiconque avait un badge ou un drapeau" et que les parents de Bruce lui avait appris "la vie n'a de sens que si vous la forcez". Il a ensuite frappé Supergirl alors que les articulations de son exosquelette brillaient en vert, leur révélant qu'elles contenaient de la Kryptonite cachée. Le dialogue de ce moment est tiré directement de The Dark Knight Returns de Frank Miller, tout comme l'idée de Batman ayant des protections spéciales (comme une armure propulsée par la Kryptonite) pour combattre Superman.

