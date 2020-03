Chaque peau d’apparition unique pour Mortal Kombat 11 révélée

Les propriétaires de Kombat Pass ont mis Spawn à l’épreuve Mortal Kombat 11 au cours de la dernière semaine.

Le dernier DLC du NetherRealm Studios (que nous connaissons) est un hommage affectueux à l’anti-héros de bande dessinée emblématique de Todd McFarlane de toutes les manières imaginables, avec toutes les caractéristiques auxquelles on peut s’attendre. La cape rouge cramoisi en lambeaux? Vérifier. Des capacités de badass? Vérifier. Voix fournie par Keith David? Vous betcha. En dehors de son propre support natif sur papier, l’interprétation de NetherRealm est sans aucun doute la plus authentique à ce jour et, comme si cela n’était pas déjà assez bon, le développeur a créé un nombre absurde d’options de personnalisation pour le serviteur réticent de Malebolgia.

La plupart auront déjà vu la tenue immédiatement disponible pour tout ce qui transforme Spawn en un clone non officiel de Deadpool, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. Comme pour tous les membres actuels de la liste, l’alter ego d’Al Simmons propose quatre costumes déverrouillables différents, pour lesquels plusieurs échanges de palettes et de légères modifications sont disponibles, et vous pouvez consulter chaque dernier skin disponible via la galerie ci-dessous.

Cliquer pour agrandir

Oui, bonne chance pour choisir un favori parmi tous.

La bonne nouvelle, bien sûr, est qu’une fois déverrouillée, vous pouvez choisir la palette de couleurs qui vous convient le mieux, même si certaines seront plus difficiles à collecter que d’autres. Semblable aux brutalités de Spawn, bon nombre des éléments ci-dessus devront être obtenus en s’aventurant dans le mode Towers of Time de MK 11 et en accomplissant diverses rencontres difficiles.

Spawn sera disponible à l’achat individuellement à partir de demain, le 24 mars et prendra fin Mortal Kombat 11De la première saison post-lancement de contenu supplémentaire. Le directeur de la série, Ed Boon, a récemment promis que ce n’était pas la fin, cependant, des rumeurs circulant déjà sur qui pourrait être le prochain à rejoindre l’illustre franchise de jeux de combat. Voir ici pour tout ce que nous savons jusqu’à présent.