Chaque production Netflix arrêtée en raison d’un coronavirus

Le Coronavirus se propage lentement à travers le monde, causant des ravages dans l’économie mondiale et peut-être plus pertinemment pour nous, le calendrier de production de Netflix. Ici, nous allons examiner toutes les productions dont le retard a été confirmé en raison de l’épidémie.

Ci-dessous, nous garderons un œil sur toutes les productions qui sont au point mort, qui devraient continuer ou sur toute autre actualité liée au virus.

Émissions / films Netflix actuellement arrêtés

Dernière mise à jour: 16/03/2020

The Witcher (Saison 2)

Grâce à nos amis de Redanian Intelligence, nous avons appris le 16 mars que la production de The Witcher avait officiellement cessé. La série ne devrait pas revenir sur Netflix avant au moins 2021, mais il reste à voir si cela aura un impact significatif sur sa date de sortie.

Le tournage de The Witcher se déroule principalement en Europe.

Poupée russe (saison 2)

La deuxième saison de Russian Doll devait commencer à la fin de ce mois, mais elle est actuellement suspendue.

Le tournage devrait avoir lieu à New York, qui est l’un des États les plus touchés au moment de la publication.

Avis rouge

Red Notice a été suspendu et c’est même après un début tardif du film en raison de problèmes familiaux personnels pour Dwayne Johnson.

Au sujet de la suspension, Dwayne Johnson s’est adressé à l’équipage dans une vidéo sincère qui a ensuite été publiée sur ses comptes de médias sociaux.

Liste complète des productions Netflix arrêtées en raison d’un coronavirus

Remarque: nous ajoutons à cette liste au fur et à mesure que nous recevons des informations sur d’autres productions.

Voici une liste des autres productions Netflix confirmées actuellement interrompues en raison du Coronavirus:

Another Life (Saison 2) – Tournage à Vancouver, CanadaClickbait (Film) – Tournage à Melbourne, AustralieCountry Comfort (Saison 1) – Tournage à Los AngelesBlack Summer (Saison 2) – Tournage à Calgary, CanadaPapa, Stop Embarrassing Me (Saison 1) Dear White People (Saison 4) Don’t Look Up – Film de science-fiction Jennifer Lawrence prévu pour fin 2020 – Tournage à Boston & Washington DCGlow (Saison 4) – Tournage à Los AngelesGrace & Frankie (Saison 7) Halston ( Série limitée)

Netflix a officiellement arrêté la production de tous ses téléviseurs et films basés aux États-Unis et au Canada en raison d’un coronavirus. Cela inclut «Halston» de Ryan Murphy. #Halston pic.twitter.com/4RfgoixyYj

– La zone AHS (@ahszone) 13 mars 2020

Je pense que tu devrais partir (Saison 2) – Filmé à Los AngelesLou (Long métrage) – Filmé à VancouverLucifer (Saison 5) Messe de minuit (Saison 1)

La production de MIDNIGHT MASS, qui devait commencer lundi, a été temporairement arrêtée (avec le reste des productions scénarisées de Netflix.) Souhaitant la sécurité et la santé de notre incroyable casting et de notre équipe. # Covid_19

– Mike Flanagan (@flanaganfilm) 13 mars 2020

Night Teeth (Long métrage) – Filmé à La Nouvelle-Orléans et Los Angeles On The Verge (Saison 1) – Coproduction Canal + – Tournage à Los Angeles et en FrancePeaky Blinders (Saison 6) Rebel Ridge (Film vedette) – Tournage en Louisiane Saison 1) – Tournage à VancouverRussian Doll (Saison 2) Sentient (Saison 1) – Tournage à WinnipegSex / Life (Saison 1) Stranger Things (Saison 4) The Crew (Saison 1) – Tournage à New York et Richmond The Harder They Fall ( Film) – Tournage au Nouveau-Mexique The Noel Diary (Long métrage) – Tournage à VancouverThe Power of the Dog (Long métrage) – Tournage en Nouvelle-ZélandeThe Upshaws (Saison 1) – Tournage à Los AngelesThe Society (Saison 2) – Tournage à BostonThe Witcher (Saison 2) TICK, TICK… BOOM! (Long métrage) – New YorkTop Boy (Saison 4) – Tournage à Londres Non pardonné (Long métrage) – Tournage à VancouverZero Chill (Saison 1) – Tournage à Sheffield, Royaume-Uni

Cette liste sera maintenue à jour au cours des prochaines semaines à mesure que nous découvrirons de nouveaux spectacles qui ont été interrompus.

Netflix Animation et la plupart des bureaux Netflix ont été fermés car ils encouragent les employés à travailler à domicile.

Vous pouvez trouver une liste étendue qui couvre d’autres réseaux de streaming et productions télévisuelles en réseau qui ont fermé ici.

Autres mises à jour d’état des émissions liées à Covid-19

Le récit de l’écrivain F est pour famille a confirmé qu’ils ont terminé le travail sur la saison 4 de F est pour famille et qu’il ne devrait pas avoir d’impact significatif sur la date de sortie.

Non, nous ne devrions pas être retardés. Tout le travail sur le spectacle est terminé. Nous attendons toujours l’annonce officielle de la date de sortie de Netflix. https://t.co/8anr3qCRQ1

– ÉCRIVAINS FIFF (@FIFFNetflix) 14 mars 2020