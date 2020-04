Chaque production Netflix arrêtée en raison d’un coronavirus

L’épidémie de coronavirus a dévasté les calendriers de production dans le monde. Ci-dessous, nous examinerons toutes les productions actuellement confirmées comme retardées en raison de l’épidémie et lorsque les plans doivent revenir à la pleine production.

Ci-dessous, nous garderons un œil sur toutes les productions qui sont au point mort, qui devraient continuer ou sur toute autre actualité liée au virus.

Liste complète des productions Netflix arrêtées en raison d’un coronavirus

Remarque: nous ajoutons à cette liste au fur et à mesure que nous recevons des informations sur d’autres productions.

Voici une liste des autres productions Netflix confirmées actuellement interrompues en raison du Coronavirus:

Another Life (Saison 2) – Tournage à Vancouver, CanadaClickbait (Film) – Tournage à Melbourne, AustralieCountry Comfort (Saison 1) – Tournage à Los AngelesBlack Summer (Saison 2) – Tournage à Calgary, CanadaPapa, Stop Embarrassing Me (Saison 1) Dear White People (Saison 4) Don’t Look Up – Film de science-fiction Jennifer Lawrence prévu pour fin 2020 – Tournage à Boston & Washington DCGlow (Saison 4) – Tournage à Los AngelesGrace & Frankie (Saison 7) Halston ( Série limitée)

Netflix a officiellement arrêté la production de tous ses téléviseurs et films basés aux États-Unis et au Canada en raison d’un coronavirus. Cela inclut «Halston» de Ryan Murphy. #Halston pic.twitter.com/4RfgoixyYj – La zone AHS (@ahszone) 13 mars 2020

Je pense que tu devrais partir (Saison 2) – Filmé à Los AngelesLou (Long métrage) – Filmé à VancouverLucifer (Saison 5) Messe de minuit (Saison 1)

La production sur MIDNIGHT MASS, qui devait commencer lundi, a été temporairement arrêtée (avec le reste des productions scénarisées de Netflix.) Souhaitant la sécurité et la santé pour notre casting et notre équipe incroyables. #Covid19 – Mike Flanagan (@flanaganfilm) 13 mars 2020

Night Teeth (Long métrage) – Tourné à La Nouvelle-Orléans et Los Angeles On The Verge (Saison 1) – Coproduction Canal + – Tournage à Los Angeles et en FrancePeaky Blinders (Saison 6) Pieces of Her (Saison 1) – Tournage à VancouverRebel Ridge ( Film vedette) – Tournage en LouisianeResident Evil (Saison 1) – Tournage en Afrique du SudPoupée russe (Saison 2) Sentient (Saison 1) – Tournage à WinnipegSex Education (Saison 3) – Tournage au Pays de Galles, UKSex / Life (Saison 1) Stranger Things (Saison 4) – Tournage à Atlanta / Lituanie / Nouveau-Mexique The Crew (Saison 1) – Tournage à New York et Richmond The Harder They Fall (Film) – Tournage au Nouveau-Mexique The Noel Diary (Long métrage) – Tournage à VancouverThe Power of the Dog (Long métrage) – Tournage en Nouvelle-ZélandeThe Upshaws (Saison 1) – Tournage à Los AngelesThe Sandman (Saison 1) – En attenteThe Society (Saison 2) – Tournage à BostonThe Witcher (Saison 2) TICK, TICK… BOOM! (Long métrage) – New YorkTop Boy (Saison 4) – Tournage à Londres Non pardonné (Long métrage) – Tournage à VancouverVikings Valhalla (Saison 1) –Zero Chill (Saison 1) – Tournage à Sheffield, Royaume-Uni

Cette liste sera maintenue à jour au cours des prochaines semaines à mesure que nous découvrirons de nouveaux spectacles qui ont été interrompus.

Netflix Animation et la plupart des bureaux Netflix ont été fermés car ils encouragent les employés à travailler à domicile. Cependant, la plupart peuvent être effectués à distance. De même, la plupart des émissions en post-production peuvent également être réalisées à distance.

Vous pouvez trouver une liste étendue qui couvre d’autres réseaux de streaming et productions télévisuelles en réseau qui ont fermé ici.

Quand la production sur les émissions Netflix recommencera-t-elle?

Une grande question que tout le monde se pose est de savoir quand les quarantaines prendront fin. La plupart des entreprises et du gouvernement semblent parier sur l’été. Nous suggérons avec prudence que Netflix mise sur la même chose que certains de leurs calendriers de production incluent juillet et août.

Lors de l’appel des investisseurs au T1 2020, Netflix l’a fait, Ted Sarandos a mentionné que certaines productions en Corée et en Islande avaient recommencé.

Lesquels des originaux Netflix retardés avez-vous hâte de regarder le plus? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.