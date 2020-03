Chaque projet de David Benioff et D. B. Weiss (D&D) arrive sur Netflix

En 2019, après avoir terminé Game of Thrones pour HBO, David Benioff et D.B. Weiss a signé un énorme accord avec Netflix pour produire de nouveaux projets. Quelques-uns d’entre eux ont déjà été annoncés et un a déjà été publié. Voici un aperçu de tous les projets des célèbres écrivains sur ou à venir sur Netflix.

Comme vous le savez peut-être, Netflix a signé un gros contrat avec la paire fin 2019 pour produire de nouveaux contenus. Cela vient alors que Netflix signe d’énormes accords avec Ryan Murphy et Shonda Rhimes, qui produisent des projets exclusivement pour Netflix. Vous pouvez trouver une liste complète des offres de sortie et de premier regard que Netflix a actuellement ici.

Avant de nous plonger dans leurs projets Netflix, faisons simplement un peu de ménage rapide sur les autres projets de D&D.

En dehors de Netflix, la paire aura toujours une certaine implication dans des projets, y compris des crédits de producteur exécutif sur plusieurs des spin-offs de Game of Throne. Il s’agit notamment de la série Bryan Cogman, la série Carly Wray et la série Max Borenstein.

En décembre 2019, la paire était attachée à Warner Brothers à un H.P. sans titre. Projet Lovecraft qui verra la paire directement.

Ils travaillaient également sur un projet pour Fox appelé Dirty White Boys mais le statut de celui-ci est inconnu depuis un certain temps.

Enfin, vous savez peut-être que la paire devait créer une nouvelle trilogie Star Wars, mais cela ne se fait plus.

Projets publiés sur Netflix

Leslie Jones: Time Machine

Arrivé sur Netflix: 14 janvier 2020

Bien que cela ne soit pas techniquement de leur premier accord, nous allons inclure cette offre spéciale ici.

Leslie Jones est surtout connue pour son temps sur Saturday Night Live mais est venue à Netflix pour son premier standup spécial pour le service de streaming au début de 2020.

David Benioff et D. B. Weiss ont été les deux directeurs de la spéciale.

Vous pouvez voir Leslie Jones discuter plus sur l’implication de David Benioff et D. B. Weiss dans son spécial stand-up avec Jimmy Fallon.

Projets en développement pour Netflix

La chaise

Genre: Comédie dramatique

Type: Séries télévisées

À ce jour, The Chair est le seul projet officiel annoncé par Netflix. Ce sera une dramatique.

Le synopsis officiel est le suivant:

La chaire s’articule autour de la chaire d’un département d’anglais dans une grande université

Actuellement, deux acteurs sont alignés pour le projet ainsi qu’Amanda Peet et Annie Julia Wyman qui devraient écrire et produire. Bernie Caulfield est également attaché en tant que producteur.

Le premier casting d’actrice comprend Sandra Oh qui a explosé ces dernières années grâce à son apparition sur Killing Eve mais est également connue pour sa performance de longue date sur Grey’s Anatomy d’ABC.

L’autre acteur est Jay Duplass qui est surtout connu pour son rôle révolutionnaire sur Transparent d’Amazon Prime.

Lords métalliques

Genre: Comédie

C’est le début de celui-ci car il n’a pas encore été officiellement annoncé par Netflix.

La série devrait être «Comédie de l’âge mûr sur deux garçons qui sont obsédés par le heavy metal et leur quête pour battre les enfants populaires dans une bataille de la concurrence des groupes».

Pensez School of Rock mélangé avec Drake & Josh.

Ce sont tous les projets que nous connaissons jusqu’à présent, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, ils seront mis à jour au fil du temps à mesure que de nouveaux titres et projets seront annoncés, alors gardez-les dans vos favoris.