Chaque recommandation Netflix de Stephen King

Stephen King est un auteur prolifique et a créé certains des personnages les plus connus et les plus connus de l’histoire du cinéma. Il a travaillé avec Netflix sur de nombreux projets, mais en tant qu’utilisateur régulier de Twitter, il a également fait d’innombrables recommandations Netflix au cours des dernières années. Voici un aperçu de toutes ses recommandations.

Sans ordre particulier, voici toutes les recommandations que Stephen King a faites pour les émissions et les films Netflix depuis son compte Twitter.

L’étranger

Sortie sur Netflix: 30 janvier 2020

Type: Série

Genre: Thriller

Les œuvres de Harlan Coben ont maintenant été adaptées deux fois sur Netflix et la deuxième série, The Stranger, a reçu la sanction royale de Stephen King plusieurs mois après son lancement.

THE STRANGER, sur Netflix: Excellent mystère. Addictif.

– Stephen King (@StephenKing) 8 mars 2020

Dracula

Sortie sur Netflix: 4 janvier 2020

Type: Série

Genre: Horreur

La coproduction britannique BBC-Netflix de Dracula a attiré l’attention de Stephen King en janvier quelques jours après sa sortie sur Netflix.

La série limitée a obtenu des critiques mitigées, la plupart des gens critiquant la progression de la série, mais Stephen King est fan.

L’incarnation BBC de DRACULA (Netflix) est intelligente, impliquante et sanglante. C’est-à-dire que c’est formidable et TRÈS sanglant.

– Stephen King (@StephenKing) 9 janvier 2020

Black Summer (Saison 1)

Sortie sur Netflix: 11 avril 2019

Type: Série

Genre: Horreur

Le studio derrière Sharnado et Z Nation a publié son premier projet Netflix au début de 2019 et Stephen King n’a pas tardé à le féliciter. En fait, beaucoup de ceux qui traditionnellement n’aiment pas les spectacles de zombies semblaient apprécier Black Summer, ce qui est d’autant plus la raison pour laquelle il est mystérieux qu’il n’y ait pas d’annonce de deuxième saison.

BLACK SUMMER (Netflix): Juste au moment où vous pensez qu’il n’y a plus de peur dans les zombies, CECI arrive. L’enfer existentiel en banlieue, dénudé jusqu’aux os.

– Stephen King (@StephenKing) 15 avril 2019

Pine Gap

Sortie sur Netflix: 7 décembre 2018

Type: Série TV

Genre: Drame

Un pick-up Netflix d’ABC Australie qui voit des Australiens et des Américains travailler ensemble dans une base militaire top secrète.

PINE GAP (Netflix) en est un bon. Pas d’explosions, pas de combats (un peu de mal dans le dernier épisode – il y en a 6), beaucoup de geek. Cela augmente la tension, cependant, et l’aspect de l’unité est magnifiquement géré. En espérant la saison 2.

– Stephen King (@StephenKing) 7 janvier 2019

CAME

Sortie sur Netflix: 16 novembre 2018

Type: film

Genre: Horreur, Thriller

Ce film a laissé le public stupéfait et possède l’une des meilleures affiches de cinéma de 2018 par un mile du pays. Stephen King s’est rendu sur Twitter pour souligner spécifiquement la performance de Madelin Brewer qui joue Alice. Le film vous laissera avec beaucoup de questions pour être sûr d’obtenir des réponses dans notre article expliquant la fin.

J’ai adoré CAM, sur Netflix. Grande performance de plomb par Madeline Brewer.

– Stephen King (@StephenKing) 20 novembre 2018

La Mante

Sortie sur Netflix: 29 décembre 2017

Type: Série limitée

Genre: Drame policier, Thriller

Vous avez probablement manqué ce drame policier français sorti sur Netflix à Noël 2017. La série comportait des scènes brutales et, comme admet Stephen, il n’a jamais vu une mort à l’écran tout comme celle qui est ici. Le drame français a duré six épisodes et ne semble pas revenir pour une deuxième saison.

J’apprécie LA MANTE (Netflix). Il étudie des domaines de la macabre jusque-là inexplorés. Je ne crois pas avoir déjà vu un homme se noyer lentement dans une laveuse industrielle auparavant. Pas même sur une photo de Rob Zombie.

– Stephen King (@StephenKing) 27 janvier 2018

Casse d’argent (La Casa De Papel)

Sortie sur Netflix: 20 décembre 2017

Type: Série

Genre: Drame de braquage, Thriller

En tant que point fort personnel, je suis ravi que Stephen ait également choisi Money Heist comme point fort. C’est un thriller à coup sûr mais ne portant pas tout à fait les mêmes tropes d’horreur que certains des autres sur cette liste.

MONEY HEIST, sur Netflix: Si vous aimez les câpres de braquage, vous allez adorer ça. C’est un pétard. En espagnol, avec sous-titres anglais, ou doublé.

– Stephen King (@StephenKing) 23 novembre 2018

Calibre

Sortie sur Netflix: 29 juin 2018

Type: film

Genre: Thriller

Calibre est l’un des tubes de l’été 2018 dont on parle rarement. Netflix a acquis en exclusivité le thriller de fabrication britannique qui voit deux amis s’aventurer en Écosse pour un week-end de chasse. Le film connaît de nombreux rebondissements, mais c’est l’un des films les plus tendus que vous regarderez toute l’année.

Plus tard, le film a également obtenu une sortie limitée au cinéma au Royaume-Uni.

CALIBER, sur Netflix: Celui-ci est une véritable morsure d’ongle. Il a une ambiance Hitchcock avec un peu de THE WICKER MAN jeté pour faire bonne mesure.

– Stephen King (@StephenKing) 9 juillet 2018

MINDHUNTER

Sortie sur Netflix: 13 octobre 2017

Type: Série

Genre: Drame

Se déroulant dans les années 1970, cette extraordinaire série qui fait partie des meilleurs de Netflix voit deux agents du FBI interviewer des tueurs en série. Il expose les défauts des systèmes il y a même trois décennies et propose des jeux fantastiques. Stephen choisit le premier épisode comme étant un moment fort particulier.

MINDHUNTER, sur Netflix: Fortement recommandé. Autre qu’un moment à couper le souffle dans le premier épisode, très peu gore.

– Stephen King (@StephenKing) 17 octobre 2017

Hotel Beau Séjour

Sortie sur Netflix: 16 mars 2017

Type: film

Genre: Drame, Mystère

Un autre film étranger de Netflix Original à côté du film belge Hotel Beau Séjour. Encore une fois, ce film a peut-être volé sous la plupart des radars lors de sa sortie début 2017, mais cela en vaut vraiment la peine. Stephen appelle le film “étrangement touchant”.

HOTEL BEAU SEJOUR, sur Netflix: Excentrique, brillant et étrangement touchant. Tarif surnaturel pour ceux qui ne l’aiment généralement pas.

– Stephen King (@StephenKing) 13 avril 2017

Fauda

Sortie sur Netflix: février 2016

Type: Série

Genre: Action, Drame

Cette série d’Israël continue d’être le meilleur titre du pays. Maintenant dans deux saisons, il est bourré d’action et facilement accessible malgré sa barrière linguistique hébraïque principale.

FAUDA, sur Netflix. Cool thriller israélien. Avec des épisodes un peu plus longs que votre sitcom moyenne, tout est tueur et pas de remplissage.

– Stephen King (@StephenKing) 14 février 2017

Cette liste ne couvre évidemment pas certains des travaux de Stephen Kings sur Netflix, mais vous donne un aperçu d’autres titres de l’auteur que vous aimerez probablement si vous aimez son travail. Nous reviendrons bientôt avec une liste complète des titres de Stephen King sur Netflix.