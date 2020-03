Chaque saison d’horreur américaine en streaming sur Hulu

À ce jour, chaque épisode de la série d’anthologies de FX histoire d’horreur américaine est disponible en streaming sur Hulu.

La nouvelle est accompagnée d’une mise à jour Hulu qui ajoute un tout nouveau hub dédié exclusivement aux émissions FX et FXX. Les saisons futures d’American Horror Story deviendront également diffusables sur le service après leur première première sur FX. Les autres programmes disponibles sur le hub dédié, quant à eux, incluent des favoris populaires comme It’s Always Sunny à Philadelphie, Archer, Atlanta, The Shield et Sons of Anarchy. Vous pouvez consulter la liste complète ici.

American Horror Story entame sa 10e saison sur le réseau cette année. La saison 1984, qui porte bien son titre la saison dernière, a vu la série prendre un ton de film slasher – un choix qui a certainement revigoré la série après tant de saisons d’horreur psychologique à feu lent – mais il est actuellement inconnu si la saison à venir prévoit de suivre la même direction. ou retourner à ses racines car les détails de l’intrigue sont restés rares. Cela dit, nous en entendrons certainement beaucoup parler dans les mois à venir.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

En attendant, les récentes annonces de casting ont donné aux fans un petit quelque chose à mâcher pendant la longue attente de la nouvelle saison. Une vidéo publiée sur Instagram par le créateur Ryan Murphy promet des visages passionnants pour la saison 10, notamment des vétérans de retour comme Sarah Paulson, Evan Peters et Kathy Bates aux côtés du nouvel ajout inattendu de Macaulay Culkin de Home Alone. La saison dernière, beaucoup de gens ont déçu en laissant de côté les personnages préférés des fans.Les téléspectateurs de longue date devraient donc être ravis de savoir que les showrunners ont la ferme intention de corriger ce problème lors de cette remise des gaz, et ces détails de casting ont cimenté cette promesse.

Restez à l’écoute ici pour plus de mises à jour sur la saison 10 de histoire d’horreur américaine menant à sa date de sortie cet automne.