Chaque Terre en vedette dans la crise sur Infinite Earths Finale

Il était inévitable que «Crise sur des terres infinies“Allait finir avec le multivers restauré, car il serait assez difficile d’avoir des spectacles sans planètes sur lesquelles les placer. Plusieurs des mondes restaurés ont été présentés dans un montage de clôture soutenu par une voix off d’Oliver (en tant que Spectre?) Faisant écho à la narration par le moniteur de la création du multivers qui a ouvert le crossover.

Le premier est Earth-Prime sur lequel tous les principaux spectacles d’Arrowverse ont maintenant lieu, formés à partir de la fusion de Earth-1, de Supergirl’s Earth-38 et de Black Lightning’s Earth qui n’ont pas été identifiés, mais selon les conventions de numérotation de beaucoup d’autres. était probablement Earth-77 (pour quand le personnage a fait ses débuts) ou plus probablement Earth-218 (après la première de l’émission).

Earth-2, quant à lui, nous a donné un bref aperçu de la prochaine série Stargirl, montrant sa Justice Society of America. En plus de l’héroïne adolescente éponyme de Courtney Whitmore, l’équipe se compose de Charles McNider / Doctor Mid-Nite, Rex Tyler / Hourman, Yolonda Montez / Wildcat, et derrière eux se trouve l’armure robotique de Pat Dugan / S.T.R.I.P.E.

Earth-9, l’un des mondes présentés dans le montage d’ouverture de “Crisis” sur la destruction de la lumière blanche, est la maison des Titans, dont un certain nombre sont présentés en de brefs flashs faisant leurs activités respectives.

Earth-12 a déjà été mentionné comme la maison du prétentieux nihiliste allemand Harrison Wolfgang Wells, l’un des membres du Council of Wells appelé dans la saison 4 de The Flash pour tenter de déduire l’identité de DeVoe. Ici, nous voyons un flou vert d’énergie émerger de la planète qui ne peut être supposé être que Hal Jordan, car la destination s’avère être Oa et la base des Green Lanterns, le décor de la prochaine série Green Lantern.

Earth-19 a également été présenté précédemment comme la maison de HR Wells, Gypsy and Breacher, et il est maintenant démontré que c’est la maison de Swamp Thing, la série d’horreur injustement annulée après un seul épisode parce que ce monde est cruel et impitoyable et nous refuse constamment bonnes choses.

Earth-21 est considéré comme la maison de la Doom Patrol, qui est représentée dansant dans le jardin devant leur maison isolée parce qu’ils sont excentriques comme ça, clarifiant également que l’équipe est une Doom Patrol différente de celle présentée dans un épisode de Titans dont Beast Boy était autrefois membre.

Earth-96, la maison de Kingdom Come Superman, montre son homme d’acier restauré et volant autour de la planète en récréation de la fin du film de Superman de 1978, jusqu’à un sourire à la caméra et une explosion en fanfare du thème emblématique de John Williams . En outre, le retour à son costume classique plutôt qu’au costume noir suggère que le massacre du Daily Planet du Joker a été récupéré de l’histoire et que tous ceux qu’il a perdus lui ont été rendus.

Le multivers continuera et sera sans aucun doute utilisé à l’avenir, mais pour l’instant, nous pouvons être heureux de la quantité de celui-ci “Crise sur des terres infinies»Nous a fait connaître, et la variance de la vie qu’il contient.