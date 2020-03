Charlamagne Tha God blâme Joe Biden pour avoir rejeté “The Breakfast Club”

Charlamagne Tha God a interviewé de nombreux autres candidats démocrates, mais le camp de Joe Biden ne lui aurait pas permis de visiter “The Breakfast Club”.



Il y a eu beaucoup de candidats candidats démocrates qui ont fait des apparitions sur The Breakfast Club. Avant que cela ne devienne un deuxième tour entre Bernie Sanders et Joe Biden, The Breakfast Club a accueilli des interviews de Sanders, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren et Kamala Harris. Cependant, les tentatives de l’émission de radio pour obtenir l’ancien vice-président des États-Unis ont été rejetées.

Charlamagne Tha God a parlé de l’élection présidentielle de 2020 avec Craig Melvin de MSNBC et a discuté de ce que le public du Breakfast Club attend des candidats lors des prochaines élections. Au cours de la discussion, Charlamagne a été interrogé sur ses commentaires précédents concernant Joe Biden évitant une interview avec lui et pourquoi il pensait que c’était un problème.

“Je n’en ai vraiment aucune idée”, a déclaré Charlamagne. “Joe Biden doit aux Noirs sa vie politique, vous savez ce que je dis? Alors ne manquez pas de respect à cette base en ne vous présentant pas, surtout quand tous vos autres anciens adversaires l’ont fait. Mais je suis définitivement convaincue qu’une beaucoup de substituts noirs autour de lui ne veulent pas qu’il vienne au Breakfast Club. “

Charlamagne a ajouté que la campagne de Biden de l’année dernière avait tenté d’envoyer un représentant noir au Breakfast Club à la place de Biden, mais ils ne l’avaient pas. “C’est ce que j’ai trouvé irrespectueux l’année dernière. Il voulait envoyer un de ses substituts, je pense que le frère s’appelait Cédric, je ne me souviens pas du nom de Cédric”, a ajouté Charlamagne. “J’étais comme, non. C’est un peu farfelu si tous les autres candidats sont allés de l’avant et que vous voulez envoyer une mère porteuse. Qui pensez-vous que vous êtes?”

Regardez Charlamagne Tha God parler de l’élection présidentielle de 2020 avec Craid Melvin de MSNBC ci-dessous.

