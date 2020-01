Charles Barkley Boucher complètement les noms de Steph Curry et Klay Thompson

Mandrin classique.



Charles Barkley est l’un des anciens joueurs de la NBA les plus divertissants à la télévision en ce moment. Barkley nous fait constamment rire avec ses pitreries qui font toujours monter Shaq et ses autres co-hôtes. En fait, Inside The NBA est rapidement devenu l’un des meilleurs spectacles de mi-temps dans le sport. L’une des choses qui rend Barkley si drôle, c’est à quel point il est mauvais pour prononcer des noms. Que ce soit Giannis Antetokounmpo ou certains des autres joueurs européens, vous pouvez toujours compter sur Chuck pour vous tromper de nom.

Lundi, Barkley a foiré une autre série de noms alors qu’il parlait des Golden State Warriors. L’ancienne star des 76ers a appelé Steph Curry et Klay Thompson “Stay and Kleph” qui est un échange complet des premières lettres de leurs noms. Barkley n’a pas pu se rattraper en flagrant délit même si Ernie Johnson s’est assuré de lui rappeler son erreur.

L’erreur de Barkley a immédiatement fait son chemin sur les réseaux sociaux où il a été ridiculisé pour l’erreur. Dans le grand schéma des choses, ce n’est vraiment pas si grave. Des erreurs mineures sont signalées tout le temps, croyez-moi, les écrivains connaissent ce sentiment.

Espérons que Barkley pourra trouver en lui-même de rebondir sur la prochaine émission.

