Charles Michael Davis présente «NCIS New Orleans», «Younger»

HISTOIRES CONNEXES

Ce dimanche sur NCIS: New Orleans (CBS, 10 / 9c), tandis que Pride subit un traitement spécialisé pour l’aider à comprendre l’identité de l’homme en costume rouge, un nouvel officier, l’agent spécial Quentin Carter, apparaît au bureau pour se rencontrer ses collègues.

Charles Michael Davis, dont les précédents crédits télévisés incluent The Originals and Younger (où il est également un habitué de la série), a donné un aperçu de l’arrivée de Carter et de l’accueil semi-chaleureux que le successeur de Lasalle reçoit.

TVLINE | Dans quelles circonstances rencontrons-nous d’abord l’agent spécial Quentin Carter?

Il fait du café, je crois. Je pense que vous l’attrapez pendant sa pause-café. Rien de trop fou ou dangereux.

TVLINE | Il apparaît juste au bureau? Il n’est pas spécialement recruté pour un cas ou quelque chose?

Non, je pense qu’il se présente tôt au travail. [Laughs] Il est un excellent. C’est la première fois qu’il apparaît à l’écran, mais vous pouvez le voir immédiatement en action.

TVLINE | Connaît-il déjà quelqu’un dans l’équipe?

Eh bien, il a été recruté par l’agent spécial Pride, et il est venu d’Hawaï. Non, je plaisante – je viens personnellement de tourner quelque chose à Hawaï. Mais oui, le personnage a une histoire de rebondir. Nous découvrons plus tard qu’il était en Sicile, il reste généralement quelque part pendant huit à 11 mois en moyenne, puis il obtient un nouveau poste. Il est un peu nomade.

TVLINE | Comment les membres de l’équipe le prennent-ils? Le synopsis le décrit comme «arrogant».

De son point de vue, il pense les avoir charmés. De leur point de vue, cependant, il pourrait être un peu trop au début.

TVLINE | Parce que sur certaines photos, Sebastian regarde un peu avec vous.

Non, c’est juste le visage naturel et reposant de Sebastian. [Laughs]

TVLINE | Carter ressent-il un quelconque fardeau à être le «remplaçant de Lasalle»? Est-ce que cela arrive?

Non, cela n’est pas un fardeau. Je pense que Carter a ses propres standards, donc il ne s’agit pas nécessairement de s’intégrer à l’équipe en ce qui concerne l’aimé, la chimie ou la dynamique de groupe. Il est là pour établir des normes élevées – c’est d’abord et avant tout pour protéger et servir, et non pas comme s’entendre bien avec vos collègues et vous faire des amis. Pour lui, il s’agit de faire son travail très, très bien.

TVLINE | En parlant de normes élevées, il a l’air très élégant. Je veux dire pas de henley, pas de flanelle, pas de pantalon de combat. Est-ce juste son style?

Je ne pense pas qu’il ait vécu l’été à la Nouvelle-Orléans. [Laughs] Il pourrait se retrouver en short cargo. Ou portez des costumes en lin comme Miami Vice. Je pense que c’est juste une partie de son caractère. Il aime garder le tout ensemble et avoir l’air net. Je pense qu’il reprend la citation de Dion Sanders: «Si vous avez l’air bien, vous vous sentez bien; vous vous sentez bien, vous jouez bien; vous jouez bien, ils paient bien. “

TVLINE | Y a-t-il des indices précoces qu’il a des secrets, des bagages?

Il y a un indice, dans la mesure où vous ne savez pas grand-chose sur sa vie personnelle. Ce que nous apprenons dans le premier épisode, c’est qu’il vient d’une lignée de membres de la famille qui étaient dans le service, que ce soit la Marine ou l’Armée ou autre. Donc, il y a une partie de sa famille avec laquelle il est en compétition.

TVLINE | Après avoir été sur The Originals (qui a tourné Atlanta pour le Big Easy), comment vous sentez-vous d’être «de retour» à la Nouvelle-Orléans?

Nous avions l’habitude de conduire pour travailler et de faire semblant d’être à la Nouvelle-Orléans et maintenant je vis en fait à La Nouvelle-Orléans, donc cela semble étrangement familier. Je marchais par un cimetière l’autre jour …

TVLINE | Oh mec….

Ouais, je me disais: “Nous en avons fait construire un sur le plateau à Atlanta, et ici je suis juste en train de marcher par un sur mon chemin pour aller chercher des hot-dogs dans la rue.” C’est assez drôle pour moi.

TVLINE | Quoi de plus chaud, la version Atlanta de la Nouvelle-Orléans ou la vraie affaire?

C’est seulement en mars ici et déjà je peux dire qu’il fait définitivement plus chaud!

TVLINE | Avant de partir, une question de la saison 7 de la jeunesse: pensez-vous que Zane a accepté que Liza ait menti à tout le monde, ou pourrait-il encore être amer à ce sujet?

Avec un peu de chance, quand nous reviendrons, il le comprendra. Nous commençons le tournage [Season 7] à la fin de ce mois. Je pense qu’il est juste amer parce qu’il est tellement énervé qu’il a été le dernier à le découvrir, et je pense qu’il est tellement habitué à avoir une longueur d’avance, non? Comme, il n’a pas vu ça, et c’était juste devant lui. Donc, je pense qu’il est juste bouleversé. Il est en colère contre lui-même.

Vous voulez participer à l’un des spectacles ci-dessus? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.