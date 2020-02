Charles Murray écrit le film de Sammy Davis Jr. pour Paramount

Selon Deadline, Paramount va de l’avant avec son biopic sur la vie de Sammy Davis Jr., et a fait appel à Charles Murray pour écrire le script en se basant sur des sources telles que les mémoires du chanteur de 1965, Yes I Can: The Story of Sammy Davis Jr., qui a été écrit par le célèbre artiste et Jane et Burt Boyar.

Murray est connu pour son travail sur des drames musclés tels que Sons of Anarchy et Luke Cage, mais a été exploité lorsque Mike Menchel, l’un des producteurs du film, a découvert qu’il avait lu pratiquement tout ce qui avait été écrit sur le célèbre chanteur Rat Pack.

“Si vous me voyez, je suis 6’4” et 290 livres, peut-être 300 si je suis vraiment honnête, “ Murray a déclaré Deadline. “Donc, cela pourrait vous surprendre que j’ai grandi en aimant les comédies musicales, et que j’ai gravité autour de Fred Astaire, Gene Kelly, Elvis et James Cagney, et ce petit mec noir que je verrais à la télévision, qui tenait le sien aux côtés de Frank Sinatra.”

L’article souligne que Murray n’a pas pris le boulot sur Davis Jr., dont la vie «était très provocante, un mélange de talent et d’ambition démesurés, de courage et de défi, avec un besoin de prouver constamment sa valeur. temps qui a conduit à beaucoup de solitude. “

Le biopic Sammy Davis, Jr. suivra l’artiste et activiste de Vaudeville avec son père et son oncle dans le Will Mastin Trio à l’infanterie intégrée avec des Blancs du Sud pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu’à sa grande pause dans le court métrage Doux et faible en 1947 ainsi que sa rencontre fortuite avec Frank Sinatra.

“Il essayait constamment d’impressionner les gens, et il n’aimait pas être seul parce que c’est alors que les insécurités et les pensées terribles jouaient dans sa tête” Dit Murray.

Le projet sera produit par Lorenzo di Bonaventura (Assassin américain, Maze Runner: The Death Cure) avec les héritiers de Davis le rejoindront. Lionel Richie réalisera également le projet.

