Charlie Cox pourrait apparaître dans Spider-Man 3 en tant que Daredevil

Les rumeurs dans le monde des films de super-héros sont le pain quotidien. La plupart du temps, ils ne sont pas fiables. Mais aujourd'hui, je dois admettre que nous avons reçu la plus grande fuite de Noël de ces derniers temps et même, cela semble assez convaincant: l'inclusion de Charlie Cox comme Daredevil dans le MCU.

Comme vous vous en souvenez, il y a tout juste un an, la série Netflix Daredevil a été annulée après sa troisième saison. Et comme vous le savez aussi, elle est rapidement devenue la série préférée de nombreux fans de Marvel, avec une histoire bien racontée et de grandes performances comme Cox dans le rôle de Matt Murdock et bien sûr, celle de Vincent D'Onofrio en tant que Kingpin. Cependant, selon une rumeur qui émerge du monde souterrain des fuites, tout semble indiquer que le retour de Cox en tant que Daredevil dans le MCU est imminent et la manière dont cela se produirait serait connue, selon des sources proches de We Got This Covered.

Ce n'est pas la première fois que la rumeur court, mais selon les mêmes sources de We Got This Covered qui anticipaient le tournant narratif inattendu que le roi et l'empereur Palpatine auraient dans Star Wars: The Rise of Skywalker, ils disent que nous verrons Cox très bientôt comme Murduck dans Spider-Man 3, être l'avocat de Peter Parker après que son identité a été révélée dans Far From Home. Spidey aura besoin d'aide, et selon le rapport, il n'est pas clair si le rôle de Cox dans Spider-Man 3 sera très important ou un simple camée, mais ils assurent que la prochaine suite d'arachnides marquera son inclusion dans la franchise. Pour le moment, il n'y a aucune information officielle de Marvel Studios.

Mais … nous devons également reconnaître que bien que le président de Marvel Studios, Kevin Feige puisse être un grand fan de la performance de Cox en tant que Daredevil, car il n'y a pas de version très précoce de Spider-Man 3, ils pourraient changer d'avis et laisser de côté Murdock de ses plans depuis un certain temps. "Mais en ce moment, c'est la voie vers laquelle ils se dirigent et, apparemment, cela mènera à des choses excitantes pour le Defender dans le MCU", disent-ils.

Espérons que bientôt il y aura des informations officielles qui révèlent le sort de Daredevil dans le MCU.