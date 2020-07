1/3

Le rockeur et violoniste country Charlie Daniels perd la vie après un AVC

Charlie Daniels rocker et violoniste country perd la vie après un AVC

Musicien country et violoniste Charlie Daniels, Il a perdu la vie ce lundi après avoir subi un accident vasculaire cérébral, selon son publiciste.

Il Musique country Hall of Famer, a perdu la vie alors qu’il était hospitalisé à Hermitage, dans le Tennessee, après que des médecins accident vasculaire cérébral.

Daniels avait subi une précédente attaque similaire similaire en janvier 2010 raison pour laquelle un stimulateur cardiaque a été implanté dans 2013et a continué de fonctionner.

Le rockeur et violoniste de 83 ans Le succès « Devil Went Down to Georgia » est devenu célèbre, débutant au début de sa carrière en tant que musicien de session, notamment en jouant dans les sessions de Bob Dylan « Nashville Skyline ».

Au début de 1970, son groupe de cinq membres a tourné à l’infini, faisant parfois 250 montre un an.

Entre son les apparences Plus importants, ils étaient à la Maison Blanche, au Super Bowl, à travers l’Europe, et souvent pour les troupes au Moyen-Orient.

De la même manière il a eu quelques participations au cinéma comme dans le film de John Travolta de 1980 « Urban Cowboy » et a été étroitement identifié à la montée de la musique country générée par ce film.

Quelques-uns de ses succès Ils étaient « Drinkin ‘My Baby Goodbye », « Boogie Woogie Fiddle Country Blues » et « Uneasy Rider ».

J’ai gardé des employés pendant plus de 20 ans et je n’ai jamais manqué de paie « , a déclaré Daniels en 1998. Cette même année, il a reçu le Pioneer Award de l’Academy of Country Music.

L’artiste laisse dans le deuil son épouse, Hazel et son fils, Charlie Daniels Jr.

Aussi, les figures du genre et les membres du domaine musical ont regretté son départ:

Il y a peu d’artistes qui ont joué autant de générations différentes dans notre entreprise que Charlie Daniels « , a déclaré Sarah Trahern, PDG de la Country Music Association.

Aujourd’hui, notre communauté a perdu un innovateur et un défenseur de la musique country. Charlie et Hazel étaient devenus mes chers amis au fil des ans, et j’ai eu le privilège de pouvoir célébrer l’intronisation de Charlie dans l’Opry et lui dire qu’il allait être intronisé au Country Music Hall of Fame. «

Certains autres artistes contemporains tels que Luke Bryan et Jason Aldean ont également transmis des messages émotionnels à la mémoire de Daniels.