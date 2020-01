Charlie Hunnam révèle qu’il veut toujours faire plus de “ roi Arthur ”, pourquoi le film a échoué

Certains personnages, quel que soit leur âge, ne semblent tout simplement pas disparaître. Par exemple, combien de fois avez-vous vu un film ou une émission de télévision sur Tarzan? Et Sherlock Holmes? Robin des Bois? Hercule? Tu obtiens le point.

Quel que soit le nombre de fois où ces personnages ont été revisités et réinterprétés, les studios continuent de croire que le public se pressera pour voir une “nouvelle version” de la franchise. Tel était probablement le processus de réflexion derrière la sortie de Warner Bros.2017, le roi Arthur: Legend of the Sword. Malgré l’échec de ce film, la star Charlie Hunnam a récemment déclaré qu’il aimerait réessayer.

Charlie Hunnam est interviewé par Andy Cohen | Cindy Ord / . pour SiriusXM

«King Arthur: Legend of the Sword était un flop notoire

Le réalisateur Guy Ritchie aurait eu un plan directeur en tête avec King Arthur: Legend of the Sword. Le film était destiné à être une rampe de lancement pour une franchise épique couvrant six films sur les aventures du souverain emblématique. Mais ce plan a été rejeté peu de temps après la sortie du film de Ritchie.

Conçu pour un budget de 175 millions de dollars, Warner Bros n’a épargné aucune dépense, donnant à Ritchie une toile très chère à partir de laquelle il pourrait donner vie à sa vision. Cependant, le public ne s’est pas rendu compte que le roi Arthur: Legend of the Sword n’a gagné que 39 millions de dollars au pays et 149 millions de dollars dans le monde.

Alors Ritchie a continué à faire Aladdin, le méga-hit de Disney, et a mis ses espoirs pour une grande série King Arthur. La distribution d’ensemble – qui comprend également Jude Law, Àstrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Aidan Gillen et Eric Bana – a également évolué. Hunnam, d’autre part, veut toujours une autre fissure à Arthur.

Charlie Hunnam veut toujours faire des suites

Lors d’une récente interview avec Sirius XM, Hunnam a discuté de l’échec du roi Arthur: Legend of the Sword et des plans d’ensemble que lui et Ritchie avaient mis au point.

Je voudrais retourner voir le roi Arthur, car il y a eu beaucoup de choses qui ont mal tourné et beaucoup de choses qui étaient hors de notre contrôle. Je ne pense tout simplement pas que nous avons fini par correspondre à l’aspiration – nous n’avons tout simplement pas fait le film que nous voulions. L’idée était que si c’était un succès, nous aurions réalisé plusieurs de ces films, et je suis vraiment captivé par les légendes arthuriennes et j’ai l’impression que nous avons vraiment raté une occasion de raconter une histoire longue.

Transformer le roi Arthur en sérialisé est en effet une bonne idée. Certes, il y a beaucoup d’histoires à explorer pour Ritchie et son équipe. Cependant, sans suffisamment d’intérêt du public pour le justifier, une telle franchise n’allait jamais se produire.

Les rapports ont affirmé que la vision originale de Ritchie avait été sévèrement réduite, et Hunnam accuse un “morceau de fausse décision” comme la principale raison pour laquelle le film a finalement échoué. Cependant, il ajoute que cette performance a finalement été retirée du film, donnant davantage de crédit à l’idée que le public n’a jamais vraiment vu la vision de Ritchie prendre vie.

Guy Ritchie et Charlie Hunnam se réunissent pour «The Gentlemen»

Le roi Arthur: Legend of the Sword aurait pu être une franchise non starter pour Ritchie et Hunnam. Mais le duo metteur en scène-acteur aimait clairement travailler ensemble. Leur nouveau film, The Gentlemen, sort le 24 janvier 2020. Le film policier coté R marque un retour en forme pour Ritchie, mieux connu pour des films comme Lock, Stock et Two Smoking Barrels and Snatch.

Hunnam co-stars aux côtés de Matthew McConaughey, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell et Hugh Grant. Nous n’avons aucune indication si Warner Bros. ou Ritchie tentera un jour de ramener la série King Arthur d’entre les morts. Mais nous aimons imaginer que Hunnam et Ritchie en aient au moins discuté lors de la production de The Gentlemen.