Charlie's Angels et les premières de films à venir pour ce week-end

Le week-end approche et avec lui des nouveautés au cinéma, donc, nous vous montrons les prochaines sorties de ce week-end qui promettent de ne pas vous laisser bouger de votre siège.

CHARLIE ANGELS

Un nouveau et dynamique groupe d'anges arrive sur grand écran pour une mission internationale qui devra utiliser des compétences jamais vues auparavant. Plein de spectaculaire scènes d'action, lieux importants à travers le monde, Charlie's Angels sera une aventure incroyable.

L'AFFAIRE RICHARD JEWELL

"Le cas de Richard Jewell" est l'histoire de ce qui se passe lorsque ce qui est rapporté comme un fait obscurcit la vérité. "Il y a une bombe dans le parc Centennial. Ils ont 30 minutes. ”

L'histoire présente Richard Jewell comme un agent de sécurité qui met en garde contre un appareil lors de l'attaque terroriste d'Atlanta en 1996. Ce rapport fait de lui un héros dont l'action rapide sauve d'innombrables vies; mais après quelques jours, tout était simple accomplissement du devoir, fait de lui le principal suspect de l'attaque; vilipendé par la presse et le public, sa vie est brisée.

En contactant Watson Bryant, un avocat indépendant et candidat, Jewell professe fermement son innocence, mais Bryant découvre qu'il est seul dans la lutte pour effacer le nom de son client contre les forces combinées de la FBI, GBI et APD, tout en essayant d'empêcher Richard de faire confiance à ceux qui tentent de le détruire.

LE PHARE

De Robert Eggers, le réalisateur visionnaire du chef-d'œuvre d'horreur 'La sorcière', vient cette histoire hypnotique et étonnante de deux gardiens d'un phare qui cache une malédiction sur une île mystérieuse de la Nouvelle-Angleterre dans les années 1890.

DINO KING: VOYAGEZ À LA MONTAGNE DE FEU

Speckles est un Tarbosaurus qui a perdu toute sa famille, sauf Junior, son plus jeune fils. Sous ses soins, il s'attend à ce que Junior devienne courageux et dominant, car il sera un jour roi. Cependant, Junior est timide et a peur du souvenir de la récente perte de sa famille. Speckles désespère de plus en plus pour le caractère de son fils et Junior est déçu par un père qui ne le comprend pas.

Un jour, Junior est volé par d'autres dinosaures et Speckles commence un traversée pleine de dangers Pour trouver votre fils. Ce voyage devient pour Taches Dans une leçon de vie, où vous rencontrerez de nouveaux amis, vous apprendrez à valoriser et à comprendre votre enfant. Dans le même temps, Junior vivra une grande expérience pleine d'obstacles qui le rendront courageux et sûr.

LA MARQUE DU DEMON

Karl est un garçon mennonite qui souffre de possession démoniaque et meurt pendant la tentative d'exorcisme. Sans que personne ne sache qu'il ressuscite et des années plus tard, il se réunit Thomas, un prêtre ayant des problèmes de dépendance. Ensemble, ils entreprennent une recherche de démons, répondant au cas de Camila, une fille qui attaque sa famille sous le contrôle d'un démon. Karl et Thomas essaient de la sauver en commençant une bataille, Karl a fait face à de nombreux êtres venus d'au-delà mais jamais un comme ça.

