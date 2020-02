Chauffeur de taxi et plus – / Film

(Bienvenue à Maintenant, diffusez ceci, une colonne dédiée aux meilleurs films en streaming sur Netflix, Amazon, Hulu et tous les autres services de streaming disponibles.)

Chauffeur de taxi (avec commentaires)

Maintenant en streaming sur The Criterion Channel

Date de sortie: 1976

Genre: Drame

Réalisateur: Martin Scorsese

Jeter: Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd, Harvey Keitel, Peter Boyle, Leonard Harris, Albert Brooks

Même si vous avez vu Conducteur de taxi – le film où Robert de niro joue un chauffeur de taxi qui se déchaîne lentement dans la ville sale et sale de New York – d’innombrables fois (comme moi), la version en streaming sur The Criterion Channel est un gros problème. Pourquoi? Parce qu’il contient une piste de commentaire qui n’était pas exactement disponible: le commentaire du réalisateur Martin Scorsese et scénariste Paul Schrader enregistré pour la longue Credion Collection LaserDisc épuisée. Il s’agit d’une piste de commentaires à partir du moment où les pistes de commentaires étaient des choses relativement nouvelles, ce qui signifie qu’elles sont très différentes du type de commentaires que nous recevons aujourd’hui. Il est incroyablement informatif et a même une narration pour tamponner les moments. Scorsese est très ouvert ici, parlant de l’endroit où il a emprunté / volé pour certains plans – comme une scène où les mots que Travis écrit pop-up à l’écran sont tirés du mépris de Jean-Luc Godard; une scène où De Niro est à un feu rouge emprunté à Powell et Pressburger, etc. C’est une écoute incontournable pour tout cinéphile qui souhaite en savoir plus sur ce classique américain.

Pour les fans de: Merde de belles pistes de commentaires.

Les abysses

Maintenant en streaming sur HBO Now

Date de sortie: 1989

Genre: Science-fiction

Réalisateur: James Cameron

Jeter: Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio, Michael Biehn

James Cameron«S Les abysses n’a jamais été publié sur Blu-ray, ce qui semble être une énorme gaffe. Cameron a précédemment révélé qu’il avait travaillé sur un remasterisateur 4K du film (entre 300 tournages d’Avatar) et qu’il arrivera tôt ou tard sur Blu-ray. En attendant, nous pouvons découvrir le nouveau remaster HD (dans son format d’origine) en streaming sur HBO Now. Bien que cette version ne soit pas en 4K, elle proviendrait du transfert 4K, donc ça ira. Pour l’instant. Dans le classique de science-fiction de Cameron en 1989, un groupe d’ingénieurs pétroliers des grands fonds (dirigé par un couple divorcé) Ed Harris et Mary Elizabeth Mastrantonio) est impliqué dans une mission pour aider à récupérer un sous-marin nucléaire coulé. Ce qui suit est une histoire pleine d’effets spéciaux de pointe sur le contact avec des êtres d’un autre monde sous les rayons. C’est excitant, c’est passionnant, c’est effrayant, c’est émotionnel. C’est un rappel que Cameron est le meilleur dans ce qu’il fait (quand il ne fait pas de suites Avatar).

Pour les fans de: Alien, Underwater, des effets spéciaux d’il y a plus de trente ans qui sont plus beaux que la plupart des ordures que nous recevons aujourd’hui.

Ted Bundy: Tomber pour un tueur

Maintenant en streaming sur Amazon Prime Video

Date de sortie: 2020

Genre: True Crime Docu-Series

Réalisateur: Trish Wood

Il y a eu beaucoup de vrais criminels sur Ted Bundy, mais je n’en ai jamais vu un aussi puissant Ted Bundy: Tomber pour un tueur. Ce qui fait directeur Trish WoodLa série de docu si spéciale est sa concentration intense non pas sur Bundy, mais sur ses crimes. Cette série a une perspective distinctement féminine, alors que Wood s’assoit avec de nombreuses femmes touchées par les actes horribles de Bundy. Les sujets incluent des survivants de ses attaques et, au centre de tout cela, Elizabeth Kendall. Kendall était la petite amie de longue date de Bundy et l’a même dénoncé à la police à un moment donné. Et pourtant, elle a également eu du mal à croire qu’il était coupable. Kendall est restée principalement dans l’ombre pendant des décennies, mais ici, elle est au centre de la scène, avec sa fille Molly. Falling For a Killer s’efforce d’expliquer comment le charmant et beau Bundy a réussi à tromper tant de gens pendant si longtemps. Mais au-delà, cela souligne également combien de vies Bundy a détruites. Non seulement ses victimes reçoivent-elles une attention méritée depuis longtemps, mais Wood interroge également les proches survivants de bon nombre de ces victimes, et ces entretiens montrent à quel point les actions de Bundy ont été dévastatrices. Ce n’est pas une montre facile – mais elle est importante.

Pour les fans de: Les Ted Bundy Tapes, un véritable crime commis dans une perspective complètement différente.

Qu’est-ce que Jack a fait?

Maintenant en streaming sur Netflix

Date de sortie: 2017/2020

Genre: David Lynch (un genre en soi)

Réalisateur: David Lynch

Jeter: David Lynch, Jack Cruz

Hé, tu veux voir David Lynch interroger un singe qui parle (exprimé par David Lynch) à propos d’un présumé meurtre en beau noir et blanc Et si je vous disais que le singe chante? Et si je vous disais qu’un poulet était impliqué? Pourquoi ne regardez-vous pas ce droit tout de suite? Cela ne dure que 17 minutes. Vous avez le temps. Croyez-moi.

Pour les fans de: David Lynch passe plein David Lynch.

John Wick Chapitre 3

Maintenant en streaming sur HBO Now

Date de sortie: 2019

Genre: action

Réalisateur: Chad Stahelski

Jeter: Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon, Lance Reddick, Anjelica Huston, Ian McShane

John Wick: Chapitre 3 – Parabellum il a tout. Keanu Reeves. Des fusils. Costume. Keanu Reeves portant des costumes et tirant avec des fusils. Les chevaux. Keanu Reeves à cheval. Motocyclettes. Keanu Reeves combattant des mecs avec des épées en conduisant des motos. Chiens. Des chiens qui participent à l’action. Halle Berry. Jason Mantzoukas. Je pourrais continuer, mais vous gagnez le point. À ce stade, vous êtes à 100% sur cette franchise, ou vous ne l’êtes pas. Sinon, eh bien … je suis désolé. Vous manquez vraiment le summum du cinéma d’action moderne.

Pour les fans de: Keanu Reeves, bébé.

Les jumeaux squelettes

Maintenant en streaming sur Amazon Prime Video et Hulu

Date de sortie: 2014

Genre: Comédie dramatique

Réalisateur: Craig Johnson

Jeter: Bill Hader, Kristen Wiig, Luke Wilson

Dans Le squelette jumeaus, frères et sœurs séparés Milo (Bill Hader) et Maggie (Kristen Wiig) prévoient tous deux de se suicider de façon indépendante le même jour, mais par chance ou par destin ou autre, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Maintenant, les deux sont réunis, et ils doivent essayer de comprendre pourquoi ils sont tous les deux si mécontents. Cela ne ressemble peut-être pas au plus gai des films – et ce n’est pas le cas. Mais Hader et Wiig sont tous les deux merveilleux ici, réalisant des performances principalement dramatiques qui fonctionnent vraiment. Craig JohnsonLe film se sent parfois un peu trop “peinture par numéros du festival du film indépendant”, mais ce sont les performances solides qui ancrent vraiment cette comédie sombre décalée.

Pour les fans de: Rushmore, le plus grand papa du monde, Bill Hader et Kristen Wiig en synchronisation labiale “Rien ne va nous arrêter maintenant”.

Luce

Maintenant en streaming sur Hulu

Date de sortie: 2019

Genre: Drame

Réalisateur: Julius Onah

Jeter: Naomi Watts, Octavia Spencer, Kelvin Harrison Jr., Norbert Leo Butz, Tim Roth

Julius Onah«S Luce est un drame inquiétant mettant en vedette une magnifique performance de Kelvin Harrison Jr. (qui aurait vraiment dû recevoir plus d’amour pour la saison des récompenses et Waves). Harrison joue Luce, l’enfant adoptif d’un couple libéral blanc Naomi Watts et Tim Roth. Pour tout le monde – ses parents, ses professeurs, ses amis – Luce semble parfaite. Fils parfait, étudiant parfait, jeune homme parfait. Mais l’est-il? L’un des professeurs de Luce (Octavia Spencer) devient troublé lorsque le lycéen présente un essai douteux, ce qui déclenche une vague d’incertitude chez presque tout le monde autour du jeune homme. Est-il vraiment tout ce qu’il a craqué? Ou cache-t-il un sombre secret? Les choses deviennent incroyablement tendues, avec le script d’Onah et JC Lee vous gardant sur vos orteils jusqu’à la dernière image.

Pour les fans de: House of Games, Clemency, films axés sur la performance.

Mystery Science Theatre 3000: le film

Streaming vidéo Amazon Prime

Date de sortie: 1996

Genre: Comédie

Réalisateur: Jim Mallon

Jeter: Michael J. Nelson, Trace Beaulieu, Kevin Murphy

Après avoir été annulé par Comedy Central, Mystery Science Theatre 3000 est allé au grand écran. Mystery Science Theatre 3000: Le film a Mike et les «bots riffing on» Cette île Terreet les résultats sont prévisibles. Comme le spectacle lui-même, MST3K: The Movie est un divertissement de niche – certains l’adoreront, d’autres ne comprendront pas ce qui se passe. Ce film a une sortie en salle très limitée, mais j’ai réussi à l’attraper deux fois sur grand écran. La première fois, c’était le week-end d’ouverture, et le public était hystérique du début à la fin. La deuxième fois, c’était une semaine plus tard, et le public – sauf moi – était mort de silence. Alors ça va – vous êtes soit en phase avec les étranges sage-fissures de MST3K, ou vous souhaitez juste que ces gars se faufilent et regardent le film.

Pour les fans de: Riffer de manière responsable.

Raising Cain

Maintenant en streaming sur Netflix

Date de sortie: 1992

Genre: Thriller en francais

Réalisateur: Brian De Palma

Jeter: John Lithgow, Lolita Davidovich, Steven Bauer

Le thriller extravagant de Brian De Palma emprunte à Psycho, et à plus de filmographie hitchcockienne, pour raconter l’histoire d’un psychologue pour enfants (John Lithgow) souffrant de troubles de la personnalité multiples. Cela permet à Lithgow de devenir grand, en jouant plusieurs personnalités différentes alors qu’il lutte avec ses démons intérieurs. Et les choses ne deviennent plus meurtrières que lorsque le ou les personnages de Lithgow découvrent que sa femme, Lolita Davidovich, a une liaison. Pour être honnête, cela n’a pas beaucoup de sens (une récente sortie Blu-ray de Scream Factory a réédité le film dans un récit plus cohérent plus conforme à ce que De Palma avait initialement prévu), mais c’est tellement amusant à regarder . De Palma fait tout son possible ici, utilisant chaque tour dans sa manche pour créer le thriller le plus effrayant possible.

Pour les fans de: Habillé pour tuer, Body Double, Lithgow!

Le prodige

Maintenant en streaming sur Hulu et Amazon Prime Video

Date de sortie: 2019

Genre: Horreur

Réalisateur: Nicholas McCarthy

Jeter: Taylor Schilling, Jackson Robert Scott, Colm Feore

Le prodige est une photo d’enfant effrayant et méchant – qui va dans des endroits extrêmement sombres que vous ne pourriez pas attendre d’un film d’horreur aussi populaire. Taylor Schilling joue une femme qui donne naissance à un bébé le même jour qu’un tueur en série vicieux est abattu. Le bébé, Miles, commence à montrer une aptitude extrême pour beaucoup de choses à un jeune âge. En fait, il semble sage au-delà de ses années. Si vous faisiez attention aux scènes d’ouverture avec le tueur en série mourant au moment où Miles vient dans ce monde, vous pouvez probablement voir où cela va. La prévisibilité gêne un peu The Prodigy, mais le film parvient à réaliser des moments sérieusement inquiétants qui surprendront même les fans d’horreur les plus blasés.

Pour les fans de: Le trou dans le sol, Annabelle rentre à la maison, des enfants qui font les choses les plus dures (comme un meurtre).

