Chayanne affectée par un coronavirus

Chayanne touchée par un coronavirus | Chayanne

L’interprète de “Waltz Time” Chayanne, a partagé à travers son compte officiel de Instagram les nouvelles sur la façon dont le coronavirus l’affecte.

Une grande partie du monde prend certaines mesures médicales par précaution afin d’éviter tout type de contagion.

En Argentine pour tout athlète L’arrivée dans le pays sera maintenue isolée jusqu’à ce qu’il soit confirmé qu’il n’est pas infecté.

Aux États-Unis, précisément New York les événements où plus de 500 personnes doivent être rassemblées ont été annulés, ainsi que tous les théâtres de Broadway.

Chayanne rejoint la liste des célébrités qui chantent et qui ont dû annuler des représentations à travers le monde.

À travers son Instagram, il a partagé une déclaration où la fâcheuse nouvelle de l’annulation de ses présentations a été rapportée.

“Par conséquent, Chaf Enterprises, au nom de l’artiste Chayanne, a décidé de mettre un terme à sa tournée au départ d’El Alma, qui avait le Paraguay, l’Uruguay, l’Argentine, la Bolivie, la Colombie, la République dominicaine et l’Espagne au calendrier.”

Le chanteur inquiet a déclaré que son public savait déjà qu’il n’aimait pas annuler ou reporter ses concerts, mais cette fois, c’était quelque chose qui lui échappait, car le risque d’être infecté était assez important en raison du fait qu’il voyageait constamment.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE jeudi 12 mars 2020 Comme il est de notoriété publique, l’Organisation mondiale de la santé vient de déclarer le coronavirus pandémie et appelle à l’action pour que tous les pays prennent les mesures nécessaires, dont la première est la suspension immédiate de tous les événements publics. En conséquence, Chaf Enterprises, représentant l’artiste Chayanne, a décidé de mettre un terme à sa tournée d’El Alma, qui comptait le Paraguay, l’Uruguay, l’Argentine, la Bolivie, la Colombie, la République dominicaine et l’Espagne au calendrier. Chayanne vient d’exprimer son inquiétude en disant “mon public sait que je n’aime pas reporter ou annuler des concerts, mais c’est une situation qui est hors de notre contrôle et nous devons tous prendre soin non seulement de ceux d’entre nous qui voyagent en permanence, mais aussi du public qui assiste concerts; j’espère donc qu’ils suivent les instructions de soins pour éviter que le virus ne nous affecte, la prévention est très importante ». Tant le bureau de Chayanne que les promoteurs de tous les pays en tournée attendront de nouvelles nouvelles de l’Organisation mondiale de la santé et des entités sanitaires de chaque pays, afin d’évaluer l’éventuel report de dates. Pour l’instant tout est très incertain et nous préférons, d’un commun accord, attendre de voir comment évolue cette situation.

Un post partagé par Chayanne ™ (@chayanne) le 12 mars 2020 à 1:26 PDT

Cependant, le bureau du chanteur et les promoteurs eux-mêmes seront au courant des nouvelles de l’Organisation mondiale de la santé et des entités de santé de chaque pays dans le but de savoir quand reporter les dates et que le public puisse profiter Chayanne.

“Pour l’instant tout est très incertain et nous préférons, d’un commun accord, attendre de voir comment cette situation évoluera”, conclut la publication du chanteur.

