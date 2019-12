Chayanne le nouveau Père Noël, je pourrais réaliser vos souhaits de Noël

Après une absence fréquente de l'artiste la plus gâtée par le public féminin Chayanne, Les motifs sont devenus évidents, vos souhaits Noël Ils pourraient être réalisés par l'artiste.

C'est du moins ce que veulent des centaines de followers du chanteur après avoir admiré certains des photos Decembrinas que le même chanteur a partagé via son compte Instagram.

Dans les images le célèbre interprète de "Waltz Time"et de nombreux autres succès se caractérisent par Père Noël.

Les acclamés artiste Il a donné à ses fans une petite dose d'esprit de Noël et a fait sensation avec les images de balayage qui ont généré plusieurs commentaires chez ceux qui flattaient l'artiste, qui pendant de nombreuses années a été considéré comme le petit ami de nombreuses femmes et le père de nombreux enfants.

Il Portoricain Âgé de 51 ans, a partagé avec ses fans plusieurs instantanés dans lesquels il apparaît ornant son sapin de Noël, le séduisant chanteur porte un t-shirt à imprimé de Noël ainsi que le chapeau traditionnel de Père Noël.

L'artiste a écrit sur son compte Instagram:

Au moment de la publication, plusieurs commentaires étaient partagés avec l'artiste qui dépassait également 100 mille likes.

Comme nous le savons bien, l'artiste est le père adoptif de nombreux enfants et il a même plaisanté avec le sujet

Entre autres, vous pouvez également voir l'un ou l'autre proposition des fans

Il Portoricain Il est considéré comme l'un des hommes les plus acclamés par de nombreuses femmes

Le chanteur partage fréquemment quelques images via son compte Instagram.

D'un autre côté, le torero le plus charismatique a bourré le Auditorium national dans l'une de ses récentes présentations dans le CDMX.

Avec son sourire provocateur permanent et ses mouvements délicieux, ce qui rendait ses chansons romantiques encore plus, Chayanne un cri s'est réveillé qui ne pouvait venir que d'adolescents passionnés.

C'est du moins ce qu'il ressentait chanteur lors du premier des trois concerts de l'Auditorium national, car mardi, il a conduit 10 000 fans qui entassaient les lieux, selon l'OCESA.

Un public majoritairement féminin s'est déclaré amoureux du Portoricain, qu'il a applaudi depuis qu'il a quitté le ring au rythme de "Torero", et aussi quand il a enlevé sa veste, il a dansé et envoyé des baisers.

Je ne me lasse pas de dire à quel point c'est merveilleux après l'incertitude et les doutes sur ce que ça va aimer, quelles chansons jouer, comment la scène sera, les entrées et sorties et même le type de vêtements que je porte », a déclaré Chayanne. .