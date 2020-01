“Cheaper By The Dozen” La date de tournage de Disney + Reboot révélée

Plus de détails sur le prochain film Disney + Original, «Moins cher par la douzaine» ont été révélés par Discussing Film. Ils rapportent que le nouveau «redémarrage» de la franchise commencera le tournage à Los Angeles le 13 juillet.

Ce nouveau redémarrage sera réalisé par Gail Lerner, qui a déjà réalisé plusieurs épisodes de l’émission ABC, «black-ish». Le scénario du film sera écrit par Kenya Barris et Jenifer Rice-Genzuk.

Ce sera la troisième fois que «Cheaper By The Dozen» sera réalisé, la version originale a été publiée par 20th Century Fox en 1950 et avec Clifton Webb, avec un remake avec Steve Martin après en 2003. Le remake a également eu une suite en 2005 .

Le PDG de Disney, Bob Iger, a confirmé l’année dernière que Disney cherchait à utiliser les franchises familiales des studios du 20e siècle comme «Cheaper By The Dozen» pour les prochains projets Disney + Original.

Actuellement, aucun des films «Moins cher par la douzaine» n’est actuellement disponible sur Disney +.

Avez-vous hâte de voir un nouveau film “Moins cher par la douzaine” sur Disney +?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.