Cheat Codes recrute Trippie Redd & blackbear pour ‘No Service in the Hills’

Juste à temps pour le week-end, Cheat Codes sort son hymne L.A. “No Service in the Hills” avec Trippie Redd, blackbear et Prince $$ Rosie.

Le morceau qui plie les genres trouve le trio échappant à ses responsabilités sous prétexte d’une mauvaise réception cellulaire. “Ce n’est pas un service dans les collines / je ne peux pas vous répondre / vous devrez vous détendre”, chantent-ils, tandis que Trippie fait une embardée avec un couplet invité.

«‘ No Service in the Hills ’représente la lutte quotidienne à laquelle nous devons faire face ici à Los Angeles, a déclaré Cheat Codes. «Merci à Lil Aaron pour avoir réuni le gang. “No Service in the Hills” est notre hymne à Los Angeles et nous sommes ravis d’avoir nos homies de la ville natale Trippie Redd et blackbear avec nous. “

Le groupe multi-platine, composé de Trevor Dahl, Matthew Russell et Kevin Ford, a abandonné son dernier EP niveau 2 l’été dernier. Ils ont également collaboré avec des artistes tels que Fetty Wap, Demi Lovato et Liam Payne.

Aime

0