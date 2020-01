Cheat Codes recrute Trippie Redd, Blackbear & PRINCE $$ ROSIE pour “No Service In The Hills”

Bien qu’il existe plusieurs raisons pour lesquelles les gens peuvent ignorer un appelant indésirable, l’un des meilleurs sera toujours “Désolé, j’ai perdu le service!” Pour les habitants de la région ensoleillée de Los Angeles connue sous le nom de The Hills, ce sentiment sonne plus vrai que partout ailleurs dans le monde, et les gars du collectif de DJ Cheat Codes expliquent pourquoi dans leur nouveau single riche en fonctionnalités, “No Service In The Hills”. “

Les 300 stars de l’EDM Entertainment sont rejointes par PRINCE $$ ROSIE, blackbear et le toujours sauvage Trippie Redd pour ce numéro collaboratif, mélangeant une bonne dose de rap moderne et de vibes rock classiques. Alors, que faites-vous lorsque “FaceTime glitching” ou, franchement, vous n’essayez tout simplement pas d’écouter la personne de l’autre côté de la ligne? Simple – vous allez juste devoir vous détendre! La piste elle-même s’inscrit dans le moule d’une mélodie typiquement piège avec un attrait pop, mais Trippie livre un joli couplet dope qui rend justice à l’art de la répétition dans le rap.

Écoutez “No Service In The Hills” de Cheat Codes avec Trippie Redd, Blackbear et PRINCE $$ ROSIE ci-dessous:

Paroles de Quotable:

Avec une mauvaise démangeaison flirtant dans The Hills

Dans ce Maybach, mec, je dévie dans The Hills

J’ai dû lever tous mes rideaux dans The Hills

Il a l’air parfait dans The Hills

Et si vous me testez, commettez un meurtre dans les collines

.