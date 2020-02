Chelsea Handler veut être plus ouvert d’esprit lors de ses rencontres

Chelsea Handler a toujours été du genre à le dire tel quel. Il n’y a pas de choses enrobées de sucre Si elle a une opinion, elle vous le fera savoir.

Pour sa vie professionnelle, cela s’est plutôt bien passé. Le gestionnaire a eu une émission-débat réussie sur E! avant de passer à Netflix pour accueillir Chelsea et Chelsea Does.

Et bien que son approche sans bar ni prise ait trouvé son succès majeur à Hollywood, cette approche n’a pas toujours conduit au succès dans sa vie personnelle. L’actrice de 44 ans a récemment discuté de la façon dont elle change et pourquoi elle veut être plus ouverte d’esprit en ce qui concerne les fréquentations.

Qui est Chelsea Handler?

Chelsea Handler | Valerie Macon / . / .

Handler a commencé à la télévision en 2004. À l’époque, elle participait à l’émission hilarante et populaire Oxygen, Girls Behaving Badly.

De là, elle est passée au Chelsea Handler Show, puis au spectacle qui allait vraiment la rendre grande, Chelsea Lately. Dans un paysage où les gens regardaient ce qu’ils disaient, Handler disait tout. Ses remarques étaient controversées, ses invités non conventionnels et ses spectacles sont extrêmement populaires.

De 2007 à 2014, Handler a accueilli l’une des émissions les plus populaires d’E!. Elle était si grande que Netflix a décidé qu’ils voulaient participer au jeu: En 2016, Handler a créé sa nouvelle émission, Chelsea sur Netflix. L’émission a diffusé 120 épisodes entre 2016 et 2017.

La vie amoureuse de Chelsea Handler est aussi imprévisible que son émission

En ce qui concerne les rencontres, le comédien ne semble certainement pas avoir un type. Ses relations passées ont inclus un rappeur méga-star (50 Cent), un dresseur d’animaux canadien (Dave Salmoni) et le président de NBC, Ted Harbert.

Dans ses mémoires, «La vie sera ma mort», Handler a admis qu’elle était attirée par les hommes plus âgés, même si elle plaisantait, plus elle vieillit, moins il doit y avoir de différence d’âge. Dans une interview dans son livre, elle dit que cette attraction a à voir avec le fait que ces hommes semblent l’avoir ensemble, contrairement à beaucoup des jeunes hommes qu’elle a connus.

Elle a également révélé qu’elle n’était pas vraiment frappée par les hommes, en particulier aux États-Unis. “Je suis bruyant. C’est désagréable », a-t-elle plaisanté. “Les gens ont peur de moi.”

Bien que la comédienne s’ouvre dans son nouveau livre, peu de gens connaissent bien les relations passées de la comédienne.

Chelsea Handler est prêt à être plus ouvert d’esprit

Nous avons tous nos préférences en matière de rencontres. Il y aura certains traits qui nous feront dire: «Non, ça n’arrivera pas.» Mais la native du New Jersey dit qu’elle pousse cela à l’extrême.

Dans une récente interview avec le magazine Health, Handler a discuté de son récent livre, qui met l’accent sur qui elle épousera un jour. La santé lui a demandé ce qu’il fallait pour trouver cette personne spéciale. L’humoriste s’est ouverte en disant que cela allait changer la façon dont elle jugeait et ce qu’elle attend.

«Je dois être plus ouvert et moins critique», a déclaré Handler. “Mon truc, c’est que si je vois une ceinture que je n’aime pas, tu es sortie. Si je le vois porter le mauvais type de chaussures ou s’il a une marche bizarre, à plus tard. » Elle poursuit: «… mon objectif en trouvant quelqu’un est simplement d’être plus ouvert d’esprit.»

Cela ressemble à une approche que Handler a adoptée non seulement pour sa vie personnelle, mais aussi pour sa vie professionnelle. Bien qu’elle ait rencontré un énorme succès sur les ondes et via Netflix, Handler a décidé de revenir au stand-up.

Elle dit qu’elle s’est retrouvée à faire un spectacle pendant qu’elle faisait la promotion de son nouveau livre. Un jour, il lui est apparu que se lever était l’endroit où elle devait être, et que son livre était une bonne source de nouveaux documents. Elle a dit qu’elle se disait: “C’est ce que vous avez fait toute votre carrière. C’est exactement ce que vous devriez faire avec un matériel aussi sérieux. »