Chenoa “rencontre” David Bustamanete et Àlex Casademunt

Le deuxième gala de «Ton visage me sonne» a été chargé de performances qui n’ont laissé personne indifférent. Parmi Nerea Rodríguez qui a fait taire tout le public avec son imitation d’Ariana Grande, celui de Mario Vaquerizo qui a amené avec lui un groupe hommage du groupe de rock pour l’accompagner ou celui de Jorge González qui n’a pas pu éviter de s’exciter, a été à la hauteur

Les Gemeliers chantent “Deux hommes et un destin” dans “Votre visage me sonne”

Presque quand le gala allait toucher à sa fin, avant d’entendre la dernière représentation et d’assister au nombre d’invités spéciaux, les Gemeliers ont sauté sur scène pour faire face à un numéro du tout facile. Et, dans un premier temps, ils ont dû affronter le duo John Travolta et Olivia Newton-John, couple musical que Vaquerizo a emporté sans regrets.

Jésus et Daniel Oviedo sont apparus sur le tournage pour incarner David Bustamante et Àlex Casademunt et son mythique “Deux hommes et un destin”. Lorsque les deux ont mis fin, Chenoa a connu son moment de mélancolie. Et il a remarqué ses chemises pour dire qu’elles étaient sûrement les mêmes que ses coéquipiers avaient portées à cette occasion.

Les douze de Chenoa?

“Sur ce plateau, ils ont chanté cette chanson il y a 20 ans”, a déclaré Àngel Llàcer en rappelant la performance des originaux, et Chenoa n’a pas hésité à reconnaître qu’il les avait vus la présenter en direct. En fait le chanteur s’est levé du canapé pour les serrer dans ses bras, se souvenir de tout et dire que “nous sommes les mêmes” les trois. Il a également reconnu que ce pouvait être ses douze, non pas à cause de la nostalgie, simplement à cause de la facilité avec laquelle Jésus a dû interpréter Alex.

