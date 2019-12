Cherchez-vous un emploi? La reine Isabell est à la recherche d'un Community Manager

Regardez combien il offre pour payer le Reine Isabell II à votre futur Community Manager!

20 décembre 2019

La Reine Isabell II Vous souhaitez entrer dans le monde des réseaux sociaux et vous recherchez le meilleur Community Manager pour le mettre à jour avec les tendances, donc si vous êtes passionné par la communication et les réseaux sociaux, ne manquez pas cette offre!

Dans la publication de la maison royale britannique, il a été récemment informé que le majestueux Reine Isabell II vous avez besoin des services d'un «Responsable de l'engagement numérique», il s'occupera de toute la communication numérique de la couronne majestueuse, telle que publiée par le palais royal sur son site Internet.

Cette personne formée et sélectionnée par la Reine aura un salaire de 45 000 à 50 000 livres par an, soit 52 700 – 58 600 euros. Le candidat aura un bureau de travail spécial dans le Palais de Buckingham, mais vous devrez être disposé à voyager à côté du monarque.

Les exigences que la Couronne exige sont les suivantes: expérience dans l'édition de pages Web et de plateformes numériques, connaissance et mise à jour constante du monde des réseaux numériques, expérience de travail avec d'autres grandes organisations, créativité et innovation, événements naturellement communicants et, De plus, posséder des connaissances en HTML.

Certains des nombreux avantages maison royale britannique Les offres sont: 33 jours de vacances, nourriture totalement gratuite, formation continue et accès aux infrastructures sportives.

Tous les candidats et parties intéressées doivent manifester en envoyant leur candidature avant le 24 décembre.