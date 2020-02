Belén Esteban a vivement réagi dans «Save Me» aux dernières déclarations d’Alicia Senovilla. La présentatrice d’Antena 3 a assuré dans une interview au magazine Lecturas que le succès de la “reine du peuple” lui est dû, en partie: “J’attends toujours qu’elle me remercie de l’avoir aidée à passer à la télévision”, lui a-t-elle reproché après l’avoir traitée “comme une sœur” et n’ayant rien reçu en retour. Il ne faut pas oublier qu’Esteban a fait ses premiers pas à la télévision dans ‘Como la vida’, le magazine du matin d’Antena 3 avec Senovilla en tant que présentateur.

Belén Esteban répond à Alicia Senovilla

La journaliste, qui a récemment participé à l’émission, affirme qu’elle a été la première à interviewer la collaboratrice et pense qu’elle est sa “marraine de télévision”. Cependant, Belén Esteban a déclaré dans Telecinco que María Teresa Campos a été la première à lui accorder une interview et c’est un producteur qui l’a engagé, pas un journaliste. “Quand je me suis perdu, je me suis toujours retrouvé, ne vous inquiétez pas”, a déclaré le vainqueur de ‘GH VIP’.

Le collaborateur a également précisé que la relation entre les deux a commencé à se tordre depuis a refusé de laisser l’ex-mari d’Alicia Senovilla être son représentant. “Chérie, arrête de parler de moi, parce que de temps en temps tu prends mon nom pour une promenade. Parlez de votre vie et que tout se passe bien “, a répondu sans détour, tout en soulignant qu’ils 16 ans sans se voir.

L’entrevue de lecture

Après son interview commentée dans Readings, dans laquelle Senovilla a bombardé les moments de pointe et aussi les plus douloureux de sa vie professionnelle, Belén Esteban lui a lancé une fléchette empoisonnée: “Je comprends que dans le monde professionnel, vous ne vous débrouillez pas bien, et je ne suis pas content, mais si avec cette discussion exclusive sur moi vous avez gagné de l’argent, d’une part je suis content”, a condamné le collaborateur de «Save me».

