‘Chester’, avec Risto Mejide, fera le saut à Telecinco après sept saisons à Cuatro

Après sept saisons diffusées entièrement sur Cuatro, ‘Chester’ prépare maintenant son saut à Telecinco avec Risto Mejide à nouveau devant, avec quelques ajustements dans le format. Une nouvelle qui a été publiée juste un jour après la signature de Javi Gómez a été annoncée pour le programme “Tout est un mensonge”.

Risto Mejide, présentateur de «Chester»

Comme annoncé par Rocco Steinhäuser et confirmé par FormulaTV, Le talk-show de Mejide se déplacerait vers le principal réseau Mediaset après sept saisons sur Cuatro, puisqu’il a atterri sur le réseau en 2014. Une nouvelle étape au format La Fábrica de la Tele qui pourrait expliquer l’absence de Risto Mejide dans «Todo es mentira» les jeudis et vendredis, à partir du 12 mars.

Cette absence, en fait, Il a contacté la signature de Javi Gómez, qui accompagnera Marta Flich en tant qu’analyste de l’actualité politique et sociale de chaque jour. Après avoir passé du temps avec laSexta et Telemadrid, le journaliste combinera ce nouveau projet avec son travail de producteur et de directeur de publicité audiovisuelle. “C’est une étape de plus dans ma carrière, mais l’une des plus importantes, car travailler dans le divertissement entre au cœur de la télévision”, a déclaré Gómez après avoir annoncé sa signature pour le programme Cuatro.

Un objectif clair

Déclaré admirateur de “Tout est un mensonge” pour sa “touche rebelle, son indépendance, sa liberté de ton”, Javi Gómez a expliqué que son travail dans le programme est de «fournir du muscle informationnel, des réflexions à la table, une capacité d’analyse et de découvrir en direct les détails qui sont importants pour le public et qu’ils pourraient passer inaperçus. “De plus, après sa signature, le journaliste a souligné de ses nouveaux collègues” la capacité des comédiens du programme à introduire des commentaires acides sans manquer le rythme informationnel “.

