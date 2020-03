Chiara Ferragni fait un don millionnaire à l’hôpital pour le coronavirus | Instagram

Entrepreneur de mode italien, blogueur et influenceur Chiara Ferragni, craignant le virus COVID-19, a fait un excellent travail travail de charité afin d’aider à le combattre et sa propagation est plus rapide.

C’est lundi que Chiara Ferragni et son mari Fedez ont ouvert le campagne de financement et en seulement 24 heures, ils ont réussi à rassembler plus de 3,6 millions d’euros, qui sera reversé à un hôpital de Milan où il vit.

L’influenceur est en mettre en quarantaine avec sa famille en raison du virus qui se trouve principalement dans le pays européen.

Vous pourriez être intéressé: Mèmes: L’OMS nomme officiellement le coronavirus une pandémie et les mèmes sur les réseaux

Chiara a partagé plusieurs publications expliquant comment le situation dans laquelle vous vous trouvez vivant pendant ces jours.

Dans sa dernière publication informations partagées jolie important que vous devez savoir et avec seulement quelques heures de sa publication, il a plus de 1 million de likes.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

C’est pour expliquer pleinement la situation à tous mes followers étrangers (70% de mes 18,7 millions) qui ne comprennent clairement pas la situation ici en Italie: C’EST MAUVAIS. Nous avons plus de 10 000 cas, plus de 600 décès et plus de 5 000 personnes dans des hôpitaux dans de mauvaises conditions “, a déclaré Chiara.

C’est ainsi qu’il a également assuré que les hôpitaux ne sont pas prêts pour ces types de cas, mais les médecins font tout ce qui est en leur pouvoir pour aider tout le monde.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Actuellement le l’état bloque tous les Italiens dans leurs maisons jusqu’au 3 avril pour empêcher le virus de se développer davantage et les hôpitaux de s’effondrer.

Pour manque d’argent dans les hôpitaux c’est qu’il a décidé de faire une si bonne collection pour pouvoir les aider le plus possible.

Vous pouvez également lire: Naomi Campbell prend des mesures extrêmes avec une tenue contre le coronavirus

Malheureusement, il a également été critiqué, car ils pensent que ce n’est que pour améliorer leur image et avoir plus de renommée.

Il ne reste plus qu’à espérer que tout est pour le bien et qu’il peut améliorer un peu la situation où ils sont.

.