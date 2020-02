«Chicago Fire» / «Chicago PD» Crossover Spoilers – Roman / Burgess Reunion

HISTOIRES CONNEXES

Sean Roman était censé revenir dans la Windy City bien avant le croisement de ce mercredi entre Chicago Fire et Chicago P.D. (à partir de 9 / 8c sur NBC). En fait, le grand événement d’automne «Infection» de la franchise #OneChicago aurait pu être très différent si le plan initial avait fonctionné.

«Nous effectuons deux croisements par an, généralement un gigantesque à l’automne, puis un Fire / P.D. une au printemps, et à l’origine, cela allait être notre idée d’automne, où cela impliquait Med », a déclaré Derek Haas, le showrunner de Fire, en rapportant l’ancien P.D. série régulière Brian Geraghty. “C’est de cela dont nous parlions en juin.” Mais hélas, Geraghty, qui est également co-vedette dans le drame USA Network Briarpatch, était occupé, «alors nous nous sommes concentrés sur l’histoire« Infection », mais nous avons continué avec le représentant de Brian, en disant:« Donnez-nous du temps libre ou un peu moment où il serait en mesure de travailler avec nous. “Il s’agit de deux épisodes, il faut donc trois ou quatre semaines de son temps. Mais nous avons finalement compris. “

Ajoute P.D. le patron Rick Eid, qui a rejoint le drame NBC un an après la sortie de Geraghty à la fin de la saison 3: “C’est un grand personnage, et je n’ai jamais pu écrire pour lui. J’aime vraiment l’acteur et j’aime le personnage. Nous avions prévu des choses intéressantes pour lui dans le crossover original que nous avions fait plus tôt dans la saison. C’est dans cet esprit que nous avons commencé à penser à une nouvelle idée de croisement. »

Ci-dessous, Haas et Eid donnent un aperçu du retour de Roman, de ses retrouvailles «compliquées» avec l’ex-petite amie Burgess et de sa surprenante «amitié» avec Severide.

TVLINE | Qu’est-ce qui a fait de Roman le bon personnage pour construire ce crossover et le ramener?

RICK EID | J’ai l’impression qu’il était un personnage apprécié, et qu’il y a des affaires inachevées avec lui, et peut-être des affaires inachevées avec lui et Burgess. Donc, l’idée de le ramener pour une raison impérieuse et d’une manière émotionnelle, alors que Burgess était également dans un endroit émotionnel, était la chose qui m’excitait.

TVLINE | Derek, vous avez en fait écrit quelques épisodes de P.D. quand Roman était encore là, est-ce exact?

DEREK HAAS | Oh oui! Je me souviens que Brian a été embauché pour la première fois, et je me souviens [executive producers Matt] Olmstead et [Michael] Brandt. Sean Roman a été nommé pour John Roman, notre producteur de Chicago Fire line à l’époque. À l’époque, nous nous disions simplement: «Nous avons besoin d’un Severide à Chicago P.D. Nous avons besoin de ce genre de briseur de règles brutal », et c’était la genèse de ce personnage. J’ai adoré écrire pour Roman. En fait, l’un de mes épisodes préférés que j’ai fait pour P.D. était celui où lui et Burgess étaient coincés dans cet entrepôt dans la saison 2, et j’ai passé un bon moment avec eux.

TVLINE | Rick, était-ce un défi ou une opportunité passionnante d’écrire pour un personnage qui a de l’histoire avec le spectacle mais qui est nouveau pour vous?

EID | C’est exitant. J’adore écrire pour des personnages intéressants et de grands acteurs.

TVLINE | Avez-vous dû revenir en arrière et regarder certains des épisodes de Roman ou parler à Derek de ce qu’il était à l’époque?

EID | Je l’avais vu, juste en regardant des émissions précédentes, donc je savais qui il était et quel était son rôle dans tout ça, mais ensuite je suis retourné et j’ai regardé avec un peu plus d’intensité juste pour voir comment il interagissait avec les gens. Vous avez une idée de qui les gens sont assez rapidement en termes de personnages et de ce dont ils pourraient être capables et de qui ils sont. Vous finissez par créer votre propre trame de fond pour le personnage lorsque vous commencez à l’écrire. Donc, vous en avez assez pour savoir ce qui a été dit au public et ce qui a été établi pour le public, puis vous le transformez en votre propre truc.

TVLINE | Comment était-ce de naviguer sur ce crossover, étant donné que Roman est un P.D. personnage, mais il est réintroduit sur Fire, et l’enquête commence en quelque sorte sur Fire, bien que de manière non officielle?

HAAS | En règle générale, parce que notre ton peut être différent du leur, si l’histoire devait être une histoire de crime comme celle-ci, nous essayons de faire correspondre le ton de P.D. afin de donner l’impression que tout est d’une seule pièce. Ensuite, j’essaie, dans ma première heure, de donner également aux fans de Chicago Fire qui ne regardent peut-être pas P.D. raison de regarder cet épisode. Nous avons donc cette histoire en cours avec Brett, où sa mère biologique a donné son adresse à la maison, et ce n’est pas si loin de Chicago. Vous devez donc regarder si vous êtes un fan de Chicago Fire. Vous ne pouvez pas dire: “Oh, je vais juste sauter sur celui-ci parce qu’il s’agit de Roman et du crime.”

TVLINE | Quand Roman revient dans l’image, comment les autres personnages ressentent-ils son retour?

HAAS | Il était allé à San Diego la dernière fois que nous l’avons vu à P.D., et donc le fait qu’il soit même en ville est une surprise pour tout le monde. Il a appris sous Voight, donc il est une sorte de Voight junior. Il y a un crime qui affecte sa famille et il travaille avec P.D. et veut trouver des réponses, et il ne va pas prendre non pour une réponse. Il y a une raison pour laquelle il vient d’abord à la caserne des pompiers, parce que nous avons répondu à certains incidents, et il veut obtenir des réponses. Il vient en cherchant des gens qu’il connaît.

TVLINE | Roman a une histoire romantique avec Burgess, alors comment décririez-vous la dynamique entre lui, Burgess et Ruzek dans ce crossover?

EID | C’est compliqué. Burgess et Roman ont une relation particulièrement intéressante, datant de plusieurs années, puis de ne pas se voir ou communiquer pendant si longtemps, et cette idée qu’il ne retournait pas d’appels ou de SMS, et en particulier, l’endroit émotionnel dans lequel Burgess était , venant de perdre le bébé et la place émotionnelle dans laquelle se trouve Roman, à la recherche de sa sœur, dont il est très préoccupé, c’est… Non seulement ce sont deux personnes avec des affaires inachevées dans leur propre vie, mais deux personnes qui luttent pour comprendre leur vie actuelle. C’est donc l’idée qui nous a motivés à essayer de construire une sorte de relation et d’arc entre Burgess et Roman, qui traversent tous deux des moments difficiles ensemble dans cet épisode.

TVLINE | Il y a beaucoup de scènes Severide et romaines dans ce crossover, ce qui n’est pas un appariement dont je me souviens avoir vu beaucoup. Pouvez-vous prévisualiser l’implication de Severide dans l’histoire?

HAAS | C’est drôle, parce que lorsque les téléspectateurs regardent les petites promos, ils se disent “Severide et Roman n’étaient pas amis!” [Laughs] Je suis juste “Eh bien, regardez l’épisode” parce que ce n’est pas comme s’ils étaient de grands amis, mais ils voient le monde de la même manière. Ils veulent tous les deux la justice, et parfois, le système est trop lent, et nous l’avons vu d’innombrables fois par Severide au cours de ces huit saisons. C’est donc un couple naturel de personnes partageant les mêmes idées. Mais ce n’est pas comme si Roman venait de chercher Severide et a dit: “Hé, Severide, aide-moi.” Ce n’est pas comme ça que ça se passe.