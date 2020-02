«Chicago Fire» renouvelé pour les saisons 9, 10 et 11 à NBC

HISTOIRES CONNEXES

NBC prolonge sa résidence réussie à Windy City jusqu’en 2024: le réseau a accordé des renouvellements de trois saisons à Chicago Fire et ses retombées Chicago P.D. et Chicago Med, il a été annoncé jeudi.

Le feu a été ramassé pour les saisons 9 à 11, tandis que P.D. et Med sont garantis pour revenir pour les saisons 8-10 et les saisons 6-8, respectivement. La nouvelle vient au moment où le producteur über Dick Wolf et son Wolf Entertainment ont signé un nouvel accord de cinq ans pour rester à Universal Television. Dans le cadre de la nouvelle entente, NBC a également renouvelé le drame de longue date de Wolf & Law: SVU pour trois saisons supplémentaires.

“Dick Wolf a prouvé à maintes reprises qu’il fait des émissions que le public aime”, a déclaré le président de NBC Entertainment, Paul Telegdy, dans un communiqué. “Nous sommes ravis, enthousiastes et fiers que dans le cadre de cet accord épique avec Wolf Entertainment, le public fidèle de NBC sache que ses émissions préférées ont un certain avenir pour les trois prochaines années.”

Wolf a ajouté: «Je suis heureux et ravi qu’Universal reste notre maison pendant cinq ans de plus. Ce nouveau contrat à terme complète notre accord récemment conclu pour faire de Peacock l’une des principales destinations des marques L&O et Chicago, ainsi que nos extraordinaires micros de diffusion NBC sur trois ans sur les quatre séries actuelles. Nous sommes désormais suralimentés pour développer nos activités sur de nouvelles plates-formes, au niveau national et international, tout en continuant à produire nos séries actuelles et futures pour les réseaux de diffusion et de streaming. »

Les micros multi-saisons pour la franchise #OneChicago (et SVU) ne sont pas entièrement sans précédent: en janvier, le réseau Peacock a également donné un renouvellement surprise de trois ans au drame médical New Amsterdam.

Le trio de Chicago est actuellement diffusé en bloc les mercredis soirs de 20h à 23h.

Le tableau de bord de renouvellement de TVLine a été mis à jour avec les micros. Fans de #OneChicago, êtes-vous enthousiasmé par les renouvellements pluriannuels? Frappez les commentaires avec vos réactions!