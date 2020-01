«Chicago Fire» Spoilers Saison 8: Casey / Brett – Jesse Spencer Preview

HISTOIRES CONNEXES

Chicago Fire garde les téléspectateurs sur leurs gardes en ce qui concerne la vie amoureuse de Casey, faisant allusion à une romance potentielle avec la paramédicale Sylvie Brett, puis réunissant temporairement le pompier avec son ex-femme Gabby Dawson.

Pour clarifier ce que l’avenir réserve au cœur de Casey, TVLine a discuté avec le leader Jesse Spencer de la fermeture de “Dawsey” et de la façon dont cela lui permet d’avancer. L’acteur réfléchit également à l’arc de la saison 8 de Casey et pourquoi il aime toujours jouer le personnage honnête.

TVLINE | Le créateur Derek Haas a déclaré que pour Casey, plutôt que de se concentrer sur la romance, cette saison a vraiment été pour lui un mentor, en particulier pour Gallo, et un Boden à sa manière. Comment avez-vous apprécié son arc cette saison?

Très bien. C’est plutôt agréable d’avoir le mentor / mentoré [relationship], faites venir un nouveau gosse, et [Alberto Rosende is] nouveau aussi, donc il apprend les ficelles de Chicago. J’aime cela. Cela vous fait un peu penser à votre propre mortalité, parce que c’est comme: “Oh, non, je vieillis! Maintenant, je suis le mentor. ” [Laughs] Comme le passage du flambeau a commencé.

TVLINE | Où voyez-vous Casey finir? Pensez-vous qu’il va reprendre la position de Boden? Ou le voyez-vous monter encore plus haut dans la hiérarchie?

Je ne sais pas. Oh, mon Dieu, j’espère que je ne deviendrai jamais chef!

TVLINE | Pourquoi pas?

Même en tant que capitaine, je ne fais que diriger, donner des ordres. Je ne le fais pas moi-même. Je veux dire, il saute dedans quand il en a besoin, mais il y a beaucoup d’ordres aux gens … Je veux faire des trucs. Donc, si j’allais au chef, je ne ferais pas près de la moitié de ce que Casey a à faire. J’aime quand Boden arrive avec nous, quand le chef doit enfin mettre l’équipement funky, le SBCA, et il vient avec nous. Je trouve toujours que le moment le plus excitant pour nous parce que c’est rare, et s’il est là-dedans, c’est mauvais. [Laughs] Et je ne pense pas non plus que Casey voudrait passer à un poste comme celui-là. Je pense donc que je m’aligne avec mon personnage sur celui-ci, car il veut lutter contre les incendies et sauver des gens. Il y a beaucoup de paperasse lorsque vous devenez chef. Je laisse ça à Eamonn [Walker]. Eamonn aime porter des lunettes.

TVLINE | Quel genre de problèmes ou de problèmes allons-nous voir pour Casey avec l’autre caserne de pompiers, Firehouse 20?

Je pense que c’est un match d’ego. [Laughs] Il y a un peu comme [snaps fingers]. On le joue comme, comment s’appelle cette comédie musicale? West Side Story? Nous avons les Jets et les Sharks en route. [Laughs] [In this Wednesday’s episode], nous devons entrer dans le [other] caserne de pompiers et être là pendant quelques jours. Mais c’est notre émission en bref, car ils vont avoir besoin les uns des autres à un moment donné. Une fois qu’ils sont au travail, ils ne pissent pas sur qui est arrivé le premier. C’est une belle histoire sur les premiers intervenants et sur l’entraide à la fin.

TVLINE | Nous devons parler de romance pour Casey. Quand ils ont ramené Gabby cette saison, nous avons vu qu’il y avait toujours cette étincelle entre eux deux. Pensez-vous que cela lui a donné un peu de fermeture, ou est-ce que cela a compliqué encore plus ses sentiments pour elle?

J’avais peur que cela ne complique davantage les choses, mais ils laissaient vraiment ces scènes respirer. Il y avait des séquences assez longues. C’était vraiment sympa, et je pense que cela a joué dans la résolution pour moi. C’était toujours doux-amer, mais au moins il y avait une fermeture, ce que j’ai bien aimé. J’étais un peu inquiet à ce sujet, puis j’ai vraiment aimé ça. J’étais contente parce que je voulais qu’elle soit fermée, car elle est partie assez brusquement. Et c’était agréable de la retrouver.

TVLINE | Quand j’ai parlé à Derek, il a dit que l’épisode ouvrait vraiment la porte à Dawson et Casey. Pourriez-vous les voir un jour se réunir, se remarier?

Je pourrais vraiment. Je ne pense pas que cela va se produire. [Laughs] Elle pourrait revenir… Mais je veux dire, en ce moment, cela ressemblait vraiment à la fermeture, et je pense que cela lui permet de passer à autre chose, d’être d’accord avec le développement d’une relation avec Brett. Ce n’est pas que c’est juste une autre relation. C’est elle qui va être le problème, parce qu’ils étaient amis, ils ont travaillé ensemble, Brett a couché avec Antonio Dawson, j’étais mariée à Gabby Dawson. Mais ce sont deux personnes qui se réunissent en quelque sorte au bon moment, et cela se développe organiquement, et elles se forgent une amitié. Alors j’aime ça. Je pense que c’est bien pour les deux personnages.

TVLINE | Comment cette relation entre Casey et Brett évolue-t-elle dans les prochains épisodes? Cela fait un moment que nous n’avons vu aucune sorte d’indices entre eux deux.

Ils construisent leur amitié, ce que j’aime vraiment. C’est la bonne façon de procéder. [They’re] apprendre à se connaître, parce qu’ils s’aiment, [but] ils travaillent ensemble et il y a de l’histoire. Donc, ils marchent plus ou moins avec beaucoup d’attention, mais apprécient la compagnie de l’autre. C’est vraiment sympa pour ces deux personnages.

TVLINE | L’une des choses que Derek a évoquées avec moi est que Casey et Brett sont des personnalités très similaires, alors que Dawson et Casey étaient très différents. Pensez-vous que ce serait une bonne chose s’ils se réunissaient, qu’ils étaient tous les deux si équilibrés?

Vous pensez qu’ils vont simplement s’ennuyer l’un de l’autre? [Laughs] Comme, “Nous sommes trop similaires!” Nous avons plaisanté en disant que nous ressemblons un peu à un frère et une sœur. [Laughs] Nous verrons. J’aime vraiment kara [Killmer]. C’est une très bonne actrice. Elle est vraiment, vraiment amusante et vraiment amusante de travailler avec, donc je suis vraiment excitée pour ça. Je sais qu’il y a beaucoup de va-et-vient sur Internet, et les gens prennent des positions très dures, mais c’est bien. S’ils ne faisaient pas cela et qu’ils s’en fichaient, s’ils étaient apathiques, cela ne signifierait rien. C’est donc une bonne chose.

TVLINE | Après huit saisons, qu’est-ce qui rend Casey encore si excitant pour vous?

Ils ont basé Casey sur Steve Chikerotis. C’est un chef pompier. Il est maintenant à la retraite. C’est notre consultant en incendie. C’est lui qui invente tous les incidents. Et le spectacle ne serait tout simplement pas le même sans lui. Quand je lis [the episodes], Je me dis: “Il est tellement bon. Comme, qui est-ce bon? “Chik est. Il fait ce genre de choses. Je me dis “Bon sang”. Je ne suis pas aussi bon que n’importe lequel de ces personnages. [Laughs] Je ne suis pas égoïste, mais je ne suis pas aussi bon qu’eux. Mais il y a des gens comme ça. Nous sommes toujours à la recherche d’espoir dans un monde fracturé, et ces petits moments de franchir une étape supplémentaire et d’aller plus loin sont vraiment importants, et ils signifient beaucoup et les gens s’y connectent, et c’est ce que fait Chik. Alors je me dis: “Oh, qui est ce bon?” Il est – l’être humain parfait. Et il n’est pas parfait, mais il fait juste beaucoup, il a beaucoup de cœur. Étant un premier intervenant, le sens de la communauté qu’il a et un esprit très léger, c’est un gars vraiment drôle. Les gens qui ont vu beaucoup de difficultés, cela peut se produire de multiples façons: vous pouvez y faire face avec humour, ou cela peut vous attraper. Et il le traverse avec humour, et c’est juste un trait admirable. Alors j’essaye de porter ça à Casey.

TVLINE | Casey est un gars extrêmement honnête. Tant de fois, les acteurs disent qu’ils aiment jouer le gris ou le méchant.

Ouais. Il y a beaucoup de choses anti-héros, et nous ne sommes pas ça. Nous sommes des héros sans capes, mais imparfaits. Nous devons avoir des défauts, mais nous ne sommes pas des anti-héros… ce qui est différent, et j’aime ça. C’est pur. C’est une bonne chose à jouer.

Chicago Fire est diffusé le mercredi à 9 / 8c sur NBC.