«Chicago Fire» Spoilers: Saison 8, épisode 19 – Le mariage de Cruz

Les cloches de mariage sonnent au lieu des alarmes d’incendie lors de l’incendie de Chicago ce mercredi (NBC, 9 / 8c) – mais le marié arrivera-t-il à l’autel?

Pendant le dernier quart de travail de Cruz avant ses noces à Chloé (star invitée Kristen Gutoskie), Firehouse 51 est confronté à un défi inattendu quand un groupe de manifestants se sont enchaînés aux camions de pompiers de la station pour tenter de rouvrir la caserne de pompiers de leur propre communauté. Alors que la situation devient de plus en plus compliquée, vous pourriez vous demander: “Est-ce que Cruz se rendra à son propre mariage?” le showrunner Derek Haas raconte TVLine.

En plus de faire face à la manifestation, Cruz a également un petit cas de nervosité le jour du mariage. “Il est nerveux à propos de tout cela”, dit Haas. De plus, il y a une absence flagrante parmi ses garçons d’honneur: “Il est triste que son meilleur ami [Otis] ne sera pas là. C’est beaucoup pour lui. “

En organisant le quatrième mariage majeur de l’émission, Haas et l’équipe créative ont été confrontés à la tâche difficile de ne pas se répéter lors de la cérémonie. “Le défi pour nous, toujours, est de faire quelque chose de nouveau que nous n’avons jamais fait auparavant”, a déclaré Haas à TVLine. “Nous avons eu un mariage à la caserne des pompiers [with Boden and Donna], nous avons eu un mariage au palais de justice [with Casey and Dawson], nous avons eu un mariage chez Molly [with Mouch and Platt]. “

Donc, pour les vœux tant attendus de Cruz et Chloé, Haas a décidé d’aller grand avec un lieu extrêmement significatif. «Nous n’avons jamais fait de mariage à l’église», explique-t-il, «et cela se déroule dans la cathédrale des pompiers, qui maintient une flamme perpétuelle allumée pour les pompiers qui ont combattu le grand incendie de Chicago [in 1871]. C’est très joli.”

Ailleurs dans l’épisode, la mort de la mère biologique de Brett, Julie, «mange» l’ambulancier paramédical affligé, prévient Haas, avant d’ajouter «qu’il y a une autre complication – avec Scott, le père de sa demi-sœur – qui se produit».

Et tout comme elle le fait depuis des mois, Brett s’appuiera sur son capitaine, Casey, pour le soutenir. «Il a été là pour elle tout ce temps. Cela ne va pas changer », déclare Haas. “Où ça va à partir de là, vous devrez regarder et découvrir.”